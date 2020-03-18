У Києві пенсіонер потрапив до лікарні з коронавірусом

У Києві військовий пенсіонер Міністерства оборони України потрапив до лікарні із підозрою на наявність вірусу COVID-19

Фото: facebook

У Києві військовий пенсіонер Міністерства оборони України потрапив до лікарні із підозрою на наявність вірусу COVID-19

Про це повідомляється у Facebook Командування Медичних сил Збройних сил України, передає RegioNews.

Зазначається, що 17 березня він звернувся до Національного військово-медичного клінічного центру зі скаргами на стан здоров’я.

Пацієнт повідомив, що контактував зі своїм другом, у якого начебто було ГРЗ, і до якого нещодавно приїздили діти, які мешкають закордоном.

Один із експрес-тестів на вірус COVID-19 дав позитивний результат.

Хворого ізольовано у спеціальному боксі клініки інфекційних захворювань Національного військово-медичного клінічного центру, встановлюється коло можливих контактних осіб.

Повідомляється, що у нього взято біологічні проби, які відправлено до Київського міського лабораторного центру, результати будуть відомі упродовж трьох робочих днів.

Пацієнт перебуває під постійним медичним наглядом з дотриманням суворого протиепідемічного режиму, надається симптоматичне лікування, його стан здоров’я задовільний.

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