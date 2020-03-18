13:18  18 березня
Карантин: в Україні призупинили військовий призов
15:28  18 березня
Прикордонники розказали, де ще можна перетнути кордон на авто
14:41  18 березня
Кабмін пом'якшив порядок перетину адмінкордону з Кримом
UA | RU
UA | RU
18 березня 2020, 17:12 27

У Києві пенсіонер потрапив до лікарні з коронавірусом

Читайте также
на русском языке
18 березня 2020, 17:12 27
Читайте также на русском языке
У Києві військовий пенсіонер Міністерства оборони України потрапив до лікарні із підозрою на наявність вірусу COVID-19
Фото: facebook
У Києві військовий пенсіонер Міністерства оборони України потрапив до лікарні із підозрою на наявність вірусу COVID-19

Про це повідомляється у Facebook Командування Медичних сил Збройних сил України, передає RegioNews.

Зазначається, що 17 березня він звернувся до Національного військово-медичного клінічного центру зі скаргами на стан здоров’я.

Пацієнт повідомив, що контактував зі своїм другом, у якого начебто було ГРЗ, і до якого нещодавно приїздили діти, які мешкають закордоном.

Один із експрес-тестів на вірус COVID-19 дав позитивний результат.

Хворого ізольовано у спеціальному боксі клініки інфекційних захворювань Національного військово-медичного клінічного центру, встановлюється коло можливих контактних осіб.

Повідомляється, що у нього взято біологічні проби, які відправлено до Київського міського лабораторного центру, результати будуть відомі упродовж трьох робочих днів.

Пацієнт перебуває під постійним медичним наглядом з дотриманням суворого протиепідемічного режиму, надається симптоматичне лікування, його стан здоров’я задовільний.

Читайте також: Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)

Нагадаємо, у народного депутата України Сергія Шахова підтвердили зараження коронавірусною інфекцією COVID-19.

На час карантину народним депутатам можуть працювати поза межами сесійної зали. Відповідний законопроєкт щодо дистанційного голосування уже готують.

Станом на 17 березня в Україні лабораторно підтверджено 14 випадків COVID-19, з них 2 летальних.

11 березня Кабмін ввів карантин в усіх областях з 12 березня по 3 квітня. В Києві заборонили масові заходи, вчитись будуть дистанційно, а пробне ЗНО хочуть перенести.

16 березня в Україну перестали пускати іноземців і закрили близько сотні пунктів пропуску, а з 17 березня Україна закриває пасажирське авіасполучення через пандемію коронавірусу у світі.

З 17 березня "Укрзалізниця" припиняє міжнародне пасажирське сполучення до кінця періоду загальнонаціонального карантину в Україні.


Коронавирус Киев
Коронавірус в Раді: депутати, що спілкувалися з Шаховим, пішли на карантин
18 березня 2020, 16:48
У столиці закрили залізничний вокзал
18 березня 2020, 15:57
На Житомирщині з підозрою на коронавірус госпіталізували 10-місячне немовля
18 березня 2020, 15:23
Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
18 березня 2020, 15:45
Коронавірус: Київ іде на карантин
11 березня 2020, 11:47
Держзрада: в Івано-Франківську вимагають від президента перевірити дії Єрмака у Мінську
16 березня 2020, 15:46
Хроніки українського карантину: як живе Житомир в надзвичайному стані
17 березня 2020, 14:00
Хроніки українського карантину: як живуть коронавірусні Чернівці
17 березня 2020, 12:00
Коронавірус: Кабмін ввів карантин в Україні
11 березня 2020, 13:11
Останні Популярні
Євген Комаровський
Валерий Харчишин
Ігор Соловій
Всі блоги »
Коломойського просять посунутися: в боротьбу за Рівненську облраду вступив Фірташ
18 березня 2020, 13:00
Хроніки українського карантину: Львів – насторожений до світу
18 березня 2020, 10:00
Всі публікації »
Депутат Шахов дійсно хворий на коронавірус
18 березня 2020, 14:20
Хроніки українського карантину: як живуть коронавірусні Чернівці
17 березня 2020, 14:14
Кому від карантину погано і за що завалили Сергія Сивохо? – НеПогода
13 березня 2020, 21:05
Всі відео »
Кучер Олексій
Голова Харківської обласної державної адміністрації
Габінет Дмитро
Голова Хмельницької обласної державної адміністрації
Коваль Віталій
Голова Рівненської обласної державної адміністрації
Всі досьє »