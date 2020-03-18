У Києві пенсіонер потрапив до лікарні з коронавірусом
Про це повідомляється у Facebook Командування Медичних сил Збройних сил України, передає RegioNews.
Зазначається, що 17 березня він звернувся до Національного військово-медичного клінічного центру зі скаргами на стан здоров’я.
Пацієнт повідомив, що контактував зі своїм другом, у якого начебто було ГРЗ, і до якого нещодавно приїздили діти, які мешкають закордоном.
Один із експрес-тестів на вірус COVID-19 дав позитивний результат.
Хворого ізольовано у спеціальному боксі клініки інфекційних захворювань Національного військово-медичного клінічного центру, встановлюється коло можливих контактних осіб.
Повідомляється, що у нього взято біологічні проби, які відправлено до Київського міського лабораторного центру, результати будуть відомі упродовж трьох робочих днів.
Пацієнт перебуває під постійним медичним наглядом з дотриманням суворого протиепідемічного режиму, надається симптоматичне лікування, його стан здоров’я задовільний.
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Нагадаємо, у народного депутата України Сергія Шахова підтвердили зараження коронавірусною інфекцією COVID-19.
На час карантину народним депутатам можуть працювати поза межами сесійної зали. Відповідний законопроєкт щодо дистанційного голосування уже готують.
Станом на 17 березня в Україні лабораторно підтверджено 14 випадків COVID-19, з них 2 летальних.
11 березня Кабмін ввів карантин в усіх областях з 12 березня по 3 квітня. В Києві заборонили масові заходи, вчитись будуть дистанційно, а пробне ЗНО хочуть перенести.
16 березня в Україну перестали пускати іноземців і закрили близько сотні пунктів пропуску, а з 17 березня Україна закриває пасажирське авіасполучення через пандемію коронавірусу у світі.
З 17 березня "Укрзалізниця" припиняє міжнародне пасажирське сполучення до кінця періоду загальнонаціонального карантину в Україні.
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