Коронавірус в Раді: депутати, що спілкувалися з Шаховим, пішли на карантин

Народні депутати України, які спілкувалися з хворим на коронавірусну інфекцію нардепом Шаховим, прийняли рішення про самоізоляцію

Народні депутати України, які спілкувалися з хворим на коронавірусну інфекцію нардепом Шаховим, прийняли рішення про самоізоляцію

Про це виданню LB.ua повідомив депутат від фракції "Слуга народу" Олег Бондаренко, передає RegioNews.

Зазначається, що мова йде про нардепів, що входять до екологічного комітету Верховної Ради.

"Члени комітету йдуть на самоізоляцію. Ми як відповідальні народні депутати йдемо в самоізоляцію для запобігання можливого поширення інфекції", - повідомив Бондаренко.

Він додав, що на даний момент всі депутати здорові, вони отримали рекомендації в разі виникнення ознак інфекції звернутися до лікаря, однак тести на вірус поки не проводились.

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Нагадаємо, у народного депутата України Сергія Шахова підтвердили зараження коронавірусною інфекцією COVID-19.

На час карантину народним депутатам можуть працювати поза межами сесійної зали. Відповідний законопроєкт щодо дистанційного голосування уже готують.

Станом на 17 березня в Україні лабораторно підтверджено 14 випадків COVID-19, з них 2 летальних.

11 березня Кабмін ввів карантин в усіх областях з 12 березня по 3 квітня. В Києві заборонили масові заходи, вчитись будуть дистанційно, а пробне ЗНО хочуть перенести.

16 березня в Україну перестали пускати іноземців і закрили близько сотні пунктів пропуску, а з 17 березня Україна закриває пасажирське авіасполучення через пандемію коронавірусу у світі.

З 17 березня "Укрзалізниця" припиняє міжнародне пасажирське сполучення до кінця періоду загальнонаціонального карантину в Україні.