В Киеве пенсионер попал в больницу с коронавирусной инфекцией

В Киеве военный пенсионер Министерства обороны Украины попал в больницу с подозрением на наличие вируса COVID-19

Фото: facebook

В Киеве военный пенсионер Министерства обороны Украины попал в больницу с подозрением на наличие вируса COVID-19

Об этом сообщается в Facebook Командование Медицинских сил Вооруженных сил Украины, передает RegioNews.

Отмечается, что 17 марта он обратился в Национальный военно-медицинский клинический центр с жалобами на состояние здоровья.

Пациент сообщил, что контактировал со своим другом, у которого вроде бы было ОРЗ, и к которому недавно приезжали дети, живущие заграницей.

Один из экспресс-тестов на вирус COVID-19 дал положительный результат.

Больной изолирован в специальном боксе клиники инфекционных заболеваний Национального военно-медицинского клинического центра, устанавливается круг возможных контактных лиц.

Сообщается, что у него взяты биологические пробы, которые отправлены в Киевский городской лабораторный центр, результаты будут известны в течение трех рабочих дней.

Пациент находится под постоянным контролем с соблюдением строгого противоэпидемического режима, предоставляется симптоматическое лечение, его состояние здоровья удовлетворительное.

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Напомним, у народного депутата Украины Сергея Шахова подтвердили заражение коронавирусной инфекцией COVID-19.

На время карантина народные депутаты могут работать вне сессионного зала. Соответствующий законопроект о дистанционном голосовании уже готовят.

По состоянию на 17 марта в Украине лабораторно подтверждено 14 случаев COVID-19, из них 2 летальных.

11 марта Кабмин ввел карантин во всех областях с 12 марта по 3 апреля. В Киеве запретили массовые мероприятия, будут учиться дистанционно, а пробное ВНО хотят перенести.

16 марта в Украину перестали пускать иностранцев и закрыли около сотни пунктов пропуска, а с 17 марта Украина закрывает пассажирское авиасообщение из-за пандемии коронавируса в мире.

С 17 марта "Укрзализныця" прекращает международное пассажирское сообщение до конца периода общенационального карантина в Украине.