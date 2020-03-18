У депутата Верховної ради виявили коронавірус
Про це повідомляють ЗМІ, передає RegioNews.
Зазначається, що мова йде про народного депутата із депутатської групи "Довіра" Сергійя Шахова.
Інформацію про те, що серед 14 офіційно зафіксованих випадків COVID-19 є народний депутат України, підтвердили і в МОЗ України.
"Наразі проводяться всі необхідні дослідження та епідеміологічне розслідування. Йому надається амбулаторне лікування в умовах самоізоляції", - повідомили в МОЗ.
Зазначається, що в разі необхідності пацієнта буде госпіталізовано, а медичні працівники проведуть усю необхідну роботу з людьми, які контактували з ним.
Також відомо, що депутат на засіданні Погоджувальної ради депутатських фракцій 16 березня та на позачерговому засіданні Верховної Ради України 17 березня 2020 року був відсутній.
Як повідомляє ТСН, нардеп підтвердив наявність коронавірусної інфекції.
"Я сьогодні ізольований, займаюся дезінфекцією, з людьми не контактував. Температура знизилася, почуваюся я нормально, сподіваюся, буде все добре. Не знаю, чому навколо цього здійнялася така паніка", - цитує видання слова Шахова.
Також Шахов у Facebook повідомив, що перебуває на карантині вдома.
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Нагадаємо, станом на 17 березня в Україні лабораторно підтверджено 14 випадків COVID-19, з них 2 летальних.
11 березня Кабмін ввів карантин в усіх областях з 12 березня по 3 квітня. В Києві заборонили масові заходи, вчитись будуть дистанційно, а пробне ЗНО хочуть перенести.
16 березня в Україну перестали пускати іноземців і закрили близько сотні пунктів пропуску, а з 17 березня Україна закриває пасажирське авіасполучення через пандемію коронавірусу у світі.
З 17 березня "Укрзалізниця" припиняє міжнародне пасажирське сполучення до кінця періоду загальнонаціонального карантину в Україні.
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