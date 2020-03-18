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18 березня 2020, 15:23 4

На Житомирщині з підозрою на коронавірус госпіталізували 10-місячне немовля

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18 березня 2020, 15:23 4
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До Житомирської обласної дитячої лікарні госпіталізували 10-місячну дитину з підозрою на коронавірус
Фото: flickr
До Житомирської обласної дитячої лікарні госпіталізували 10-місячну дитину з підозрою на коронавірус

Про це повідомляє "РІО Бердичів", передає RegioNews.

В ніч з 17 на 18 березня малюка привезли з села Маркуші Бердичівського району. Він перебуває в ізольованому боксі.

Батьки разом із дитиною з 7 по 9 березня перебували в Кракові (Польща), потім сім'я приїхала до Львова, а звідти в Бердичівський район.

Лікарі вже перевірять всіх, з ким контактували батьки дитини.

Також як розповів в ході брифінгу розповів начальник управління охорони здоров’я Житомирської ОДА Микола Суслик, в Житомирській області перевіряють ще двох пацієнтів на наявність коронавірусної інфекції.

Двоє пацієнтів нещодавно повернулися з Польщі, і звернулися до медиків після того, як виявили симптоми захворювання.

Їх госпіталізували до інфекційного відділення Овруцької районної лікарні.

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Нагадаємо, до Центру громадського здоров’я упродовж 17 березня надійшла 41 підозра на COVID-19.

Станом на 17 березня в Україні лабораторно підтверджено 14 випадків COVID-19, з них 2 летальних.

11 березня Кабмін ввів карантин в усіх областях з 12 березня по 3 квітня. В Києві заборонили масові заходи, вчитись будуть дистанційно, а пробне ЗНО хочуть перенести.

16 березня в Україну перестали пускати іноземців і закрили близько сотні пунктів пропуску, а з 17 березня Україна закриває пасажирське авіасполучення через пандемію коронавірусу у світі.

З 17 березня "Укрзалізниця" припиняє міжнародне пасажирське сполучення до кінця періоду загальнонаціонального карантину в Україні.


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