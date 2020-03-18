У столиці закрили залізничний вокзал

Головний залізничний вокзал Києва в середу, 18 березня з 12:00 припинив роботу через карантин у столиці

Фото: flickr

Головний залізничний вокзал Києва в середу, 18 березня з 12:00 припинив роботу через карантин у столиці

Про це з посиланням на "Громадське" передає RegioNews.

Зазначається, що від сьогодні поїзди не ходять.

Кореспонденти видання повідомили, що на вході в будівлю залізничного вокзалу стоять правоохоронці.

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Раніше повідомлялося, що з 12:00 18 березня 2020 року "Укрзалізниця" вводить обмеження в роботі залізничних вокзалів для запобігання поширення коронавірусної інфекції.

З 17 березня "Укрзалізниця" припиняє міжнародне пасажирське сполучення до кінця періоду загальнонаціонального карантину в Україні.

11 березня Кабмін ввів карантин в усіх областях з 12 березня по 3 квітня. В Києві заборонили масові заходи, вчитись будуть дистанційно, а пробне ЗНО хочуть перенести.

16 березня в Україну перестали пускати іноземців і закрили близько сотні пунктів пропуску, а з 17 березня Україна закриває пасажирське авіасполучення через пандемію коронавірусу у світі.

До Центру громадського здоров’я упродовж 17 березня надійшла 41 підозра на COVID-19.

Станом на 17 березня в Україні лабораторно підтверджено 14 випадків COVID-19, з них 2 летальних.