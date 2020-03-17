В Україні зафіксували 7 нових випадків коронавірусу
На Буковині уже 10 хворих, двоє – у Києві, по одному – в Київській і Житомирській областях
На Буковині уже 10 хворих, двоє – у Києві, по одному – в Київській і Житомирській областях
Станом на 20:00 17 березня лабораторно підтверджено 14 випадків COVID-19, з них 2 летальних, пише Regionews з посиланням на МОЗ України.
За результатами дослідження вірусологічної референс-лабораторії Центру громадського здоров’я України отримано 14 позитивних результатів на COVID-19: Чернівецька (10), Житомирська (1), Київська (1) області та м. Київ (2).
Із виявлених сьогодні: Київська обл. (1) - 44-річний чоловік, що був закордоном; Чернівецька (6) - 33-річна жінка, яка померла напередодні, особи віком 31, 10, 18 років, двоє дітей віком рік і десять місяців та шість місяців. Усі з них є контактними особами раніше підтвердженого випадку.
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