Депутати на карантині зможуть голосувати дистанційно
Про ймовірне введення дистанційного режиму для Верховної Ради повідомив на засіданні Уряду Денис Шмигаль, пише 24.ua, передає RegioNews.
Така пропозиція прозвучала до того, як стало відомо, що у нардепа Сергія Шахова виявили коронавірус.
"Доручаю опрацювати і підготувати пакет законопроєктів, які будуть винесені на позачергове засідання. Їх винесуть, як доповнення про карантин, щоб змінити регламент Верховної Ради і Кабміну", – сказав прем'єр.
Це дасть змогу працювати дистанційно і голосувати, щоб не блокувати роботу вищого законодавчого органу.
В Україні в рамках посиленого карантину заборонені масові зібрання людей за участю понад 10 осіб, включно з обрядами та церемоніями. Однак, це поки не стосується засідань Верховної Ради.
Поки уряд і Верховна Рада офіційно не зреагували на повідомлення про випадок інфікування коронавірусом Сергія Шахова.
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