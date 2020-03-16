Закриті кордони: в Україну не пустили понад 50 іноземців

Відсьогодні Україна на два тижні припинила пропуск іноземців

Фото: Прикордонна служба

Відсьогодні Україна на два тижні припинила пропуск іноземців

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Прикордонну службу України.

В Україну тимчасово припинено пропуск іноземців – уже повернули понад 50 громадян інших країн.

Відсьогодні відповідно до Розпорядження КМУ тимчасово забороняється в’їзд в Україну для іноземців та осіб без громадянства, за винятком окремих категорій. Про це у своєму зверненні повідомив президент України Володимир Зеленський.

Упродовж останньої доби на пунктах пропуску зафіксовано понад 140 тис. осіб, з них 85 тис. осіб в'їхали, 58 тисяч - виїхали.

В районі проведення ООС в обох напрямках пропущено близько 55 тис. осіб, на адміністративній межі з Автономною Республікою Крим – 4,7 тис. громадян.

Також минулої доби, 15 березня, прикордонники провели температурний скринінг 120 000 особам.

Кордон закривається: хто зможе в'їхати в Україну, а хто ні. У МЗС України роз'яснили, для кого буде діяти заборона на в'їзд після закриття українського кордону і які категорії іноземних громадян все ще зможуть потрапити в країну.

Словаччина, Молдова, Польща, Чехія вводять тимчасове обмеження на в'їзд, Болгарія оголосить список країн, чиїх громадян не будуть пускати в країну.

З 17 березня Україна закриває пасажирське авіасполучення через пандемію коронавірусу у світі.

Уряд України ввів карантин по всій країні через спалах коронавірусу в світі. З 12 березня до 3 квітня у всіх закладах середньої, дошкільної та позашкільної освіти зупинено навчальний процес.

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