Коронавірус: коли і для кого сусідні держави закривають кордони

Словаччина, Молдова, Польща, Чехія вводять тимчасове обмеження на в'їзд, Болгарія оголосить список країн, чиїх громадян не будуть пускати в країну

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Словаччина, Молдова, Польща, Чехія вводять тимчасове обмеження на в'їзд, Болгарія оголосить список країн, чиїх громадян не будуть пускати в країну

Інформацію про міжнародне сполучення та роботу пунктів пропуску оприлюднено Кабінетом міністрів України, інформує RegioNews.

16 березня з 00:01 в Україні на 2 тижні буде заборонено в’їзд іноземним громадянам, які не мають права на постійне або тимчасове проживання.

Словаччина з 8 години ранку 13 березня обмежила для іноземців в'їзд до країни. Авіа, автобусне та пасажирське залізничне сполучення призупинене. Міжнародні вантажні перевезення не припиняються, проте водії транспортних засобів мають бути забезпечені захисними засобами. Аеропорти будуть відкриті лише для вантажних рейсів.

Молдова зупиняє авіасполучення зі всією Європою, починаючи з неділі, 15 березня, з 12 години ночі.

Польща вводить тимчасову заборону на в'їзд для іноземців. Вона почне діяти в ніч з суботи на неділю, з 14 на 15 березня. Тоді ж призупинять міжнародні повітряні та залізничні сполучення.

Чехія закриває кордони країни на в'їзд і виїзд з опівночі 16 березня.

"Починаючи з півночі 16 березня, буде встановлено повну заборону на поїздки з Чехії. Іноземцям, які проживають або перебувають у Чехії більше 90 днів, також не дозволяється подорожувати", – заявив міністр внутрішніх справ Чехії Ян Гамачек.

Болгарія до кінця тижня оголосить список країн, куди громадянам не дозволять їздити, а також список країн, чиїх громадян не будуть пускати в країну.

Яка ситуація із вантажними перевезеннями у країнах ЄС?

Кордон Італія - Словенія: Словенія обмежила транзит вантажних транспортних засобів з Італії до Словенії. Рух дозволено тільки у випадку, якщо кінцевим пунктом призначення є Словенія або якщо вантажівки завантажені поштовими відправленнями, медичним обладнанням або фармацевтичною продукцією та гуманітарною допомогою. Італія планує закрити кордони також із Словенії до Італії.

Кордон Хорватія - Словенія: Кордон закрито для руху важких транспортних засобів та автомобілів з Італії до Хорватії.

Кордон Угорщина - Словенія: Кордон закрито для всього руху з Італії до Угорщини.

Кордон Австрія - Словенія: Поки що немає ніяких обмежень.

Нагадаємо, з 17 березня Україна закриває пасажирське авіасполучення через пандемію коронавірусу у світі.

11 березня Кабмін ввів карантин в усіх областях з 12 березня по 3 квітня. В Києві заборонили масові заходи, вчитись будуть дистанційно, а пробне ЗНО хочуть перенести.

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