Кордон закривається: хто зможе в'їхати в Україну, а хто ні
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на МЗС України.
З 16 березня 2020 року з 00 годин 00 хвилин до 00 годин 00 хвилин 3 квітня (в ніч з 2 на 3 квітня) припиняється в'їзд на територію України для іноземців та осіб без громадянства. Заборона на в'їзд може бути скасована або продовжена залежно від ситуації з поширенням коронавірусу в світі.
Всі громадяни України мають право на перетин державного кордону для повернення на територію України.Також Україна не встановлювала обмежень на виїзд. Але інша країна, в яку виїжджає громадянин може мати обмеження на в'їзд, підкреслили в МЗС.
Громадянам України слід пам'ятати, що з 17 березня Україна тимчасово закриває міжнародне регулярне пасажирське сполучення. Тобто повернутися літаком буде неможливо. Також в цей час будуть закриті пункти пропуску через державний кордон для залізничного та автобусного сполучення.
Іноземці, які мають право на постійне або тимчасове проживання в Україні, можуть в'їхати на територію України так само, як і громадяни України.
Також в'їзд дозволений для людей, які є подружжям або дітьми громадян України, працівниками іноземних дипломатичних представництв і консульських установ, акредитованих в Україні, представництв офіційних міжнародних місій, організацій, акредитованих в Україні, та членів їх сімей, водіїв і обслуговуючого персоналу вантажних транспортних засобів, членів екіпажу.
Крім того, передбачені винятки для певних груп іноземців. Рішення про їх допуск буде приймати МЗС спільно з Державною прикордонною службою України. Наприклад, якщо необхідно прибуття в Україну лікарів або інших фахівців.
Нагадаємо, з 17 березня Україна закриває пасажирське авіасполучення через пандемію коронавірусу у світі.
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