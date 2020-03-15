Кордон закривається: хто зможе в'їхати в Україну, а хто ні

У МЗС України роз'яснили, для кого буде діяти заборона на в'їзд після закриття українського кордону і які категорії іноземних громадян все ще зможуть потрапити в країну

У МЗС України роз'яснили, для кого буде діяти заборона на в'їзд після закриття українського кордону і які категорії іноземних громадян все ще зможуть потрапити в країну

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на МЗС України.

З 16 березня 2020 року з 00 годин 00 хвилин до 00 годин 00 хвилин 3 квітня (в ніч з 2 на 3 квітня) припиняється в'їзд на територію України для іноземців та осіб без громадянства. Заборона на в'їзд може бути скасована або продовжена залежно від ситуації з поширенням коронавірусу в світі.

Всі громадяни України мають право на перетин державного кордону для повернення на територію України.Також Україна не встановлювала обмежень на виїзд. Але інша країна, в яку виїжджає громадянин може мати обмеження на в'їзд, підкреслили в МЗС.

Громадянам України слід пам'ятати, що з 17 березня Україна тимчасово закриває міжнародне регулярне пасажирське сполучення. Тобто повернутися літаком буде неможливо. Також в цей час будуть закриті пункти пропуску через державний кордон для залізничного та автобусного сполучення.

Іноземці, які мають право на постійне або тимчасове проживання в Україні, можуть в'їхати на територію України так само, як і громадяни України.

Також в'їзд дозволений для людей, які є подружжям або дітьми громадян України, працівниками іноземних дипломатичних представництв і консульських установ, акредитованих в Україні, представництв офіційних міжнародних місій, організацій, акредитованих в Україні, та членів їх сімей, водіїв і обслуговуючого персоналу вантажних транспортних засобів, членів екіпажу.

Крім того, передбачені винятки для певних груп іноземців. Рішення про їх допуск буде приймати МЗС спільно з Державною прикордонною службою України. Наприклад, якщо необхідно прибуття в Україну лікарів або інших фахівців.

Нагадаємо, з 17 березня Україна закриває пасажирське авіасполучення через пандемію коронавірусу у світі.

11 березня Кабмін ввів карантин в усіх областях з 12 березня по 3 квітня. В Києві заборонили масові заходи, вчитись будуть дистанційно, а пробне ЗНО хочуть перенести.

Більше по темі Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється).