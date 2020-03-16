Закрытые границы: в Украину не пустили более 50 иностранцев
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Пограничную службу Украины.
В Украину временно приостановлен пропуск иностранцев – уже вернули более 50 граждан других стран.
С сегодняшнего дня согласно Распоряжению КМУ временно запрещается въезд в Украину для иностранцев и лиц без гражданства, за исключением отдельных категорий. Об этом в своем обращении сообщил президент Украины Владимир Зеленский.
В течение последних суток на пунктах пропуска зафиксировано более 140 тыс. человек, из них 85 тыс. человек вьехали, 58 тысяч - выехали.
В районе проведения ООС в обоих направлениях пропущено около 55 тыс. лиц, на административной границе с Автономной Республикой Крым – 4,7 тыс. граждан.
15 марта пограничники провели температурный скрининг 120 000 лицам.
Граница закрывается: кто сможет вьехать в Украину, а кто нет. В МИД Украины объяснили, для кого будет действовать запрет на въезд после закрытия украинской границы и какие категории иностранных граждан все еще смогут попасть в страну.
Словакия, Молдова, Польша, Чехия вводят временное ограничение на въезд, Болгария объявит список стран, чьих граждан не будут пускать в страну.
С 17 марта Украина закрывает пассажирское авиасообщение через пандемию коронавируса в мире.
Правительство Украины ввело карантин по всей стране из-за вспышки коронавируса в мире. С 12 марта до 3 апреля во всех учреждениях среднего, дошкольного и внешкольного образования остановлен учебный процесс.
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