Закрытые границы: в Украину не пустили более 50 иностранцев

С сегодняшнего дня Украина на две недели прекратила пропуск иностранцев

Фото: Пограничная служба

С сегодняшнего дня Украина на две недели прекратила пропуск иностранцев

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Пограничную службу Украины.

В Украину временно приостановлен пропуск иностранцев – уже вернули более 50 граждан других стран.

С сегодняшнего дня согласно Распоряжению КМУ временно запрещается въезд в Украину для иностранцев и лиц без гражданства, за исключением отдельных категорий. Об этом в своем обращении сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

В течение последних суток на пунктах пропуска зафиксировано более 140 тыс. человек, из них 85 тыс. человек вьехали, 58 тысяч - выехали.

В районе проведения ООС в обоих направлениях пропущено около 55 тыс. лиц, на административной границе с Автономной Республикой Крым – 4,7 тыс. граждан.

15 марта пограничники провели температурный скрининг 120 000 лицам.

Граница закрывается: кто сможет вьехать в Украину, а кто нет. В МИД Украины объяснили, для кого будет действовать запрет на въезд после закрытия украинской границы и какие категории иностранных граждан все еще смогут попасть в страну.

Словакия, Молдова, Польша, Чехия вводят временное ограничение на въезд, Болгария объявит список стран, чьих граждан не будут пускать в страну.

С 17 марта Украина закрывает пассажирское авиасообщение через пандемию коронавируса в мире.

Правительство Украины ввело карантин по всей стране из-за вспышки коронавируса в мире. С 12 марта до 3 апреля во всех учреждениях среднего, дошкольного и внешкольного образования остановлен учебный процесс.

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