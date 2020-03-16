Карантин: "Укрпошта" повідомила про зміни в роботі
Як передає RegioNews, про це повідомив в.о. генерального директора "Укрпошти" Ігор Смілянський на своїй сторінці в Facebook.
Зокрема, вводяться такі зміни:
1) не заходити за жовту (сіру) лінію, якщо біля стійки обслуговується клієнт. Підходьте лише тоді, коли вікно вільне;
2) якщо бачите чергу, не заходьте у відділення (за нормальної погоди), почекайте, будь ласка, і зайдіть, коли черга стане меншою;
3) в "Укрпошті" працюють "щасливі години", коли комісія за сплату комунальних платежів до 13:00 вдвічі менша, ніж після. Якщо у вас є така можливість, приходьте після 13:00, щоб найменш захищені верстви населення, а також групи найбільшого ризику для короновірусу змогли скористатися нашими послугами вранці.
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Нагадаємо, станом на 16 березня в Україні підтверджено вже 5 випадків зараження коронавірусом.
11 березня Кабмін ввів карантин в усіх областях з 12 березня по 3 квітня. В Києві заборонили масові заходи, вчитись будуть дистанційно, а пробне ЗНО хочуть перенести.
16 березня в Україну перестали пускати іноземців і закрили близько сотні пунктів пропуску, а з 17 березня Україна закриває пасажирське авіасполучення через пандемію коронавірусу у світі.
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