Карантин: "Укрпошта" повідомила про зміни в роботі

ПАТ "Укрпошта" в умовах карантину працює в звичайному режимі, але ввело деякі зміни

Фото: facebook/ukrposhta

ПАТ "Укрпошта" в умовах карантину працює в звичайному режимі, але ввело деякі зміни

Як передає RegioNews, про це повідомив в.о. генерального директора "Укрпошти" Ігор Смілянський на своїй сторінці в Facebook.

Зокрема, вводяться такі зміни:

1) не заходити за жовту (сіру) лінію, якщо біля стійки обслуговується клієнт. Підходьте лише тоді, коли вікно вільне;

2) якщо бачите чергу, не заходьте у відділення (за нормальної погоди), почекайте, будь ласка, і зайдіть, коли черга стане меншою;

3) в "Укрпошті" працюють "щасливі години", коли комісія за сплату комунальних платежів до 13:00 вдвічі менша, ніж після. Якщо у вас є така можливість, приходьте після 13:00, щоб найменш захищені верстви населення, а також групи найбільшого ризику для короновірусу змогли скористатися нашими послугами вранці.

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Нагадаємо, станом на 16 березня в Україні підтверджено вже 5 випадків зараження коронавірусом.

11 березня Кабмін ввів карантин в усіх областях з 12 березня по 3 квітня. В Києві заборонили масові заходи, вчитись будуть дистанційно, а пробне ЗНО хочуть перенести.

16 березня в Україну перестали пускати іноземців і закрили близько сотні пунктів пропуску, а з 17 березня Україна закриває пасажирське авіасполучення через пандемію коронавірусу у світі.