10:22  16 березня
Консульства України призупинили видачу віз
14:33  16 березня
Україна вперше здійснила транзит газу між країнами ЄС
10:53  16 березня
Агресія проти України: ЄС продовжив санкції проти Росії
UA | RU
UA | RU
16 березня 2020, 11:15 13

Карантин: "Укрпошта" повідомила про зміни в роботі

Читайте также
на русском языке
16 березня 2020, 11:15 13
Читайте также на русском языке
ПАТ "Укрпошта" в умовах карантину працює в звичайному режимі, але ввело деякі зміни
Фото: facebook/ukrposhta
ПАТ "Укрпошта" в умовах карантину працює в звичайному режимі, але ввело деякі зміни

Як передає RegioNews, про це повідомив в.о. генерального директора "Укрпошти" Ігор Смілянський на своїй сторінці в Facebook.

Зокрема, вводяться такі зміни:

1) не заходити за жовту (сіру) лінію, якщо біля стійки обслуговується клієнт. Підходьте лише тоді, коли вікно вільне;

2) якщо бачите чергу, не заходьте у відділення (за нормальної погоди), почекайте, будь ласка, і зайдіть, коли черга стане меншою;

3) в "Укрпошті" працюють "щасливі години", коли комісія за сплату комунальних платежів до 13:00 вдвічі менша, ніж після. Якщо у вас є така можливість, приходьте після 13:00, щоб найменш захищені верстви населення, а також групи найбільшого ризику для короновірусу змогли скористатися нашими послугами вранці.

Читайте також: Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)

Нагадаємо, станом на 16 березня в Україні підтверджено вже 5 випадків зараження коронавірусом.

11 березня Кабмін ввів карантин в усіх областях з 12 березня по 3 квітня. В Києві заборонили масові заходи, вчитись будуть дистанційно, а пробне ЗНО хочуть перенести.

16 березня в Україну перестали пускати іноземців і закрили близько сотні пунктів пропуску, а з 17 березня Україна закриває пасажирське авіасполучення через пандемію коронавірусу у світі.


Коронавирус карантин Укрпошта
Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
16 березня 2020, 14:01
Коронавірус: Київ іде на карантин
11 березня 2020, 11:47
Коронавірус: Кабмін ввів карантин в Україні
11 березня 2020, 13:11
Дітей не вражає, а пенсіонери в зоні ризику, - Ємець про коронавірус
14 березня 2020, 17:51
В Україні офіційно підтвердили ще два випадки зараження коронавірусом
12 березня 2020, 19:57
Коронавірус у Чернівцях та Житомирі: що відомо про хворих
12 березня 2020, 21:07
Останні Популярні
Вадим Денисенко
Уляна Супрун
Андрій Смолій
Всі блоги »
Вибори в Харкові: яку фракцію в Раді вибере Світлична
16 березня 2020, 15:03
Фітнес-зал Lime: кому в Житомирі карантин неписаний
13 березня 2020, 17:27
Всі публікації »
Кому від карантину погано і за що завалили Сергія Сивохо? – НеПогода
13 березня 2020, 21:05
Відповіді на питання про коронавирус. Доктор Комаровський
12 березня 2020, 20:09
ЗеКабмін. Весняна пересадка – Спецвипуск "НеПогоди"
05 березня 2020, 21:00
Всі відео »
Кучер Олексій
Голова Харківської обласної державної адміністрації
Габінет Дмитро
Голова Хмельницької обласної державної адміністрації
Коваль Віталій
Голова Рівненської обласної державної адміністрації
Всі досьє »