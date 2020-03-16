Загальноміський карантин: в Одесі не скоротили кількість маршруток
Про це стало відомо в понеділок,16 березня, під час апаратної наради, передає RegioNews з посиланням на видання Правда за Одессу
За словами керівництва міста, прийнято рішення не скорочувати кількість транспортних одиниць на маршрутах, щоб не підвищувати щільність пасажирів. Однак усі маршрутні таксі, трамваї і тролейбуси міста повинні проходити дезінфекцію на кінцевих зупинках після кожного маршруту, і виходити на наступне коло тільки після проходження такої дезінфекції.
Такі заходи дозволять звести до мінімуму можливість поширення інфекції в транспортних засобах, де завжди велике скупчення людей у замкнутому просторі.
Нагадаємо, що з понеділка, 16 березня, у Львові і Одесі будуть закриті всі заклади торгівлі, крім продуктових, аптек і заправок.
Варто відзначити, що в Україні вже 5 випадків зараження коронавірусом.
Нагадаємо, з 17 березня Україна закриває пасажирське авіасполучення через пандемію коронавірусу у світі.
11 березня Кабмін ввів карантин в усіх областях з 12 березня по 3 квітня. В Києві заборонили масові заходи, вчитись будуть дистанційно, а пробне ЗНО хочуть перенести.
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