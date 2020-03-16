У Луцьку продуктові магазини змусять зробити розмітки для безпеки

У Луцьку влада вимагатиме від усіх продуктивих магазинів, аби ті зробили розмітку щодо безпечної відстані

Фото: Cторінка Ігоря Поліщука у Facebook

У Луцьку влада вимагатиме від усіх продуктивих магазинів, аби ті зробили розмітку щодо безпечної відстані

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив радник міського голови Ігор Поліщук.

Зокрема, такі розмітку треба буде зробити в касових зонах та, якщо це буде необхідно, на вулиці.

"Будемо вимагати від усіх продуктових магазинів та маркетів, які будуть працювати зробити розмітку щодо безпечної відстані в касових зонах та, в разі необхідності, на вулиці. Також працюємо над тим, щоб обмежити максимально допустиму одночасну кількість людей в приміщенні магазину",- написав Поліщук.

Будемо вимагати від усіх продуктових магазинів та маркетів, які будуть працювати зробити розмітку щодо безпечної... Опубліковано Ihor Polishchuk Понеділок, 16 березня 2020 р.

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