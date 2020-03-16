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16 березня 2020, 11:26 3

У Луцьку продуктові магазини змусять зробити розмітки для безпеки

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16 березня 2020, 11:26 3
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У Луцьку влада вимагатиме від усіх продуктивих магазинів, аби ті зробили розмітку щодо безпечної відстані 
Фото: Cторінка Ігоря Поліщука у Facebook
У Луцьку влада вимагатиме від усіх продуктивих магазинів, аби ті зробили розмітку щодо безпечної відстані 

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив радник міського голови Ігор Поліщук.

Зокрема, такі розмітку треба буде зробити в касових зонах та, якщо це буде необхідно, на вулиці.

"Будемо вимагати від усіх продуктових магазинів та маркетів, які будуть працювати зробити розмітку щодо безпечної відстані в касових зонах та, в разі необхідності, на вулиці. Також працюємо над тим, щоб обмежити максимально допустиму одночасну кількість людей в приміщенні магазину",- написав Поліщук.

Будемо вимагати від усіх продуктових магазинів та маркетів, які будуть працювати зробити розмітку щодо безпечної...

Опубліковано Ihor Polishchuk Понеділок, 16 березня 2020 р.

Нагадаємо, Львів та Одеса закривають всі магазини, крім продуктових і аптек. З понеділка, 16 березня, будуть закриті всі заклади торгівлі, крім продуктових, аптек та заправок. Та ж сама ситуація в Івано-Франківську.

У Чернівцях аптекам і продуктовим магазинам пропонують працювати цілодобово, а кафе і бари закрити.

16 березня з 00:01 в Україні на 2 тижні буде заборонено в’їзд іноземним громадянам, які не мають права на постійне або тимчасове проживання.

З 17 березня Україна закриває пасажирське авіасполучення через пандемію коронавірусу у світі.

Уряд України ввів карантин по всій країні через спалах коронавірусу в світі. З 12 березня до 3 квітня у всіх закладах середньої, дошкільної та позашкільної освіти зупинено навчальний процес.

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