У Тернополі кількість хворих на COVID-19 зросла до 4 осіб

Сьогодні виявили захворювання на коронавірус у ще двох людей

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Сьогодні виявили захворювання на коронавірус у ще двох людей

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Тернопільський обласний центр МОЗ України.

24 березня в результаті дослідження методом ПЛР виявлені фрагменти вірусу SARS-CoV-2 у двох осіб.

Всього лабораторно підтверджено в Тернопільській області 4 випадки захворювання на COVID-19.

Станом на 17 год. 10 хв. 24.03.2020 року в результаті дослідження методом ПЛР виявлені фрагменти РНК вірусу SARS-CoV-2... Опубліковано ДУ "Тернопільський ОЛЦ МОЗ України" Вівторок, 24 березня 2020 р.

Нагадаємо, Тернопіль отримав тест-системи для виявлення COVID-19 із Китаю. Із Китаю отримали два види тестів - для ПЛР та тести для експрес-діагностики.

21 березня першою людиною, яка захворіла коронавірусом Сovid-19 у Тернопільській області виявився священик, у якого велика сім'я.

Були на одному похороні: на Тернопільщині другий випадок зараження коронавірусом. У Тернопільській області лабораторно підтверджено другий випадок COVID-19 - чоловік був на похороні разом зі священником, у якого раніше діагностували захворювання.

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У Тернополі введена надзвичайна ситуація. Із 23 березня у Тернополі впроваджено низку обмежень і заходів для недопущення поширення коронавірусу на території області

В Тернополі встановили пункти пропуску. З 23 березня встановили 10 контрольно-пропускних пунктів для протидії COVID-19.

У Тернополі призупинили рух громадського транспорту, курсуватимуть спецрейси.

У Тернополі дезінфікують вулиці, зупинки, тротуари. Для знезараження користуються безпечним для населення дезрозчином "Біохлором".