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24 марта 2020, 17:39 5

В Тернополе количество больных COVID-19 возросло до 4 человек

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24 марта 2020, 17:39 5
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Сегодня обнаружили заболевания коронавирусом у двух людей
Фото иллюстративное
Сегодня обнаружили заболевания коронавирусом у двух людей

Об этом сообщает RegioNews с ссылке на Тернопольский областной центр МОЗ Украины.

24 марта в результате исследования методом ПЦР обнаружены фрагменты вируса SARS-CoV-2 в двух человек.

Всего лабораторно подтверждено в Тернопольской области 4 случая заболевания COVID-19.

По состоянию на 17 час. 10 мин. 24.03.2020 года в результате исследования методом ПЦР обнаружены фрагменты РНК вируса SARS-CoV-2...

Опубликовано ГУ "Тернопольский ОЛЦ МЗ Украины" Вторник, 24 марта 2020 г.

Напомним, Тернополь получил тест-системы для выявления COVID-19 из Китая. Из Китая получили два вида тестов для ПЦР и тесты для экспресс-диагностики.

21 марта первым человеком, который заболел коронавирусом Сovid-19 в Тернопольской области оказался священник, у которого большая семья.

Были на одних похоронах: в Тернопольской области второй случай заражения коронавирусом. В Тернопольской области лабораторно подтвержден второй случай COVID-19 - мужчина был на похоронах вместе со священником, у которого ранее диагностировали заболевание.

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В Тернополе введена чрезвычайная ситуация. С 23 марта в Тернополе введен ряд ограничений и мероприятий для недопущения распространения коронавируса на территории области

В Тернополе установили пункты пропуска. С 23 марта установили 10 контрольно-пропускных пунктов для противодействия COVID-19.

В Тернополе приостановили движение общественного транспорта, будут курсировать спецрейсы.

В Тернополе дезинфицируют улицы, остановки, тротуары. Для обеззараживания пользуются безопасным для населения дезраствором "Биохлором".


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