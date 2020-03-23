Як живе Тернопіль у умовах надзвичайної ситуації

Із 23 березня у Тернополі впроваджено низку обмежень і заходів для недопущення поширення коронавірусу на території області

Фото: Прикордонна служба

Із 23 березня у Тернополі впроваджено низку обмежень і заходів для недопущення поширення коронавірусу на території області

У Тернополі введено режиму надзвичайної ситуації, повідомляє RegioNews із посиланням на Тернопільську міську раду.

Надзвичайна ситуація характеризується порушенням нормальних умов життєдіяльності населення. Приводом для її введення можуть бути катастрофа, аварія, пожежа, стихійне лихо, епідемія тощо.

Відтак, у Тернополі з 23 березня призупинено роботу громадського транспорту. Введено спецрейси.

Запроваджено масковий режим. Заборонено перебувати в місцях загального користування, в закритих приміщеннях, офісах та транспорті загального користування без масок.

Облаштовано контрольно-пропускні пункти на в’їздах та виїздах з Тернополя. Повний перелік КПП за цим посиланням.

Посилено контроль за проведенням дезінфекції дитячих, спортивних майданчиків, санітарним прибиранням місць загального користування в багатоквартирних будинках та територій з масовим перебуванням людей.

Патрульна поліція, Управління ДСНС України у Тернопільській області продовжать роботу по оповіщенню населення з автомобілів, обладнаних гучномовцями, про дотримання карантинних заходів.

Нагадаємо, Уряд ввів режим надзвичайної ситуації в Києві, Дніпропетровській та Івано-Франківській областях. В п'ятницю, 20 березня Кабмін зібрався на технічне позачергове засідання для обговорення питань, пов'язаних з протидією поширенню коронавірусної інфекції на території України.