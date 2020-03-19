У Тернополі дезінфікують вулиці, зупинки, тротуари

Для знезараження користуються безпечним для населення дезрозчином "Біохлором"

Фото: Тернопільський штаб

Для знезараження користуються безпечним для населення дезрозчином "Біохлором"

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на сторінку Тернопільського штабу для боротьби з коронавірусом.

Тепер у Тернополі дезінфікують не лише громадський транспорт, під’їзди і ліфти, але й дороги, особливо перехрестя, зупинки і дитячі майданчики. Використовують для цього дезрозчин "Біохлором". Він безпечний для людей.

Дезінфекцію будуть проводити щодня. Перед обробкою доріг спецтехніка скроплює водою покриття, очищаючи його від бруду, а тоді дезінфікує розчином.

Нагадаємо, Тернопіль заборонив ввезення товарів з Чернівецької та Житомирської областей. З 17 березня у Тернополі ввели обмеження на роботу закладів громадського зарчування, масових заходів за участю 10 чоловік і більше тощо.

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