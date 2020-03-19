У Тернополі дезінфікують вулиці, зупинки, тротуари
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на сторінку Тернопільського штабу для боротьби з коронавірусом.
Тепер у Тернополі дезінфікують не лише громадський транспорт, під’їзди і ліфти, але й дороги, особливо перехрестя, зупинки і дитячі майданчики. Використовують для цього дезрозчин "Біохлором". Він безпечний для людей.
Дезінфекцію будуть проводити щодня. Перед обробкою доріг спецтехніка скроплює водою покриття, очищаючи його від бруду, а тоді дезінфікує розчином.
Нагадаємо, Тернопіль заборонив ввезення товарів з Чернівецької та Житомирської областей. З 17 березня у Тернополі ввели обмеження на роботу закладів громадського зарчування, масових заходів за участю 10 чоловік і більше тощо.
У Тернополі закривають ринки, в тому числі продуктові. З 20 березня усі ринки в місті будуть зачинені на карантин.
Як і чим дезинфікують громадський транспорт у Тернополі. Задля профілактики коронавірусу громадський транспорт дезінфікують тричі на день.
За які послуги у Тернополі можна сплатити онлайн: номери, адреси, посилання. У Тернополі подати показники, отримати інформацію про стан розрахунків чи замовити послугу на сайті міської ради, підприємства, організації можна онлайн або по телефону.
У Тернополі виділили 2,5 мільйони на протидію поширення COVID-19. За ці кошти придбають апарат штучної вентиляції легень.
Тернопіль придбав тест-системи для виявлення коронавірусу. Такі тести допоможуть надати своєчасне лікування і зупинити поширення вірусу.
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