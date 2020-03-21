У Тернопільській області священик став першим зараженим Сovid-19
Про це повідомили в прес-службі Тернопільської ОДА, передає RegioNews.
У повідомленні говориться, що 57-річного священика з міста Заліщики ізолювали і його лікують симптоматично.
"Він перебуває в ізоляції, лікарі оцінюють його стан як середньої тяжкості, чоловікові надається симптоматичне лікування. Встановлюються контактні особи", - уточнили в ОДА.
У Заліщицькому і сусідніх районах влади посилять обмеження в пересуванні. На виїздах з районного центру будуть встановлені поліцейські пости, правоохоронці будуть проводити скринінг.
Нагадаємо, що у Львові зафіксували перший випадок зараження коронавірусом.
Крім того, Уряд ввів режим надзвичайної ситуації в Києві та ще двох областях.
Також повідомлялося, що в Чернівецької області просять ввести надзвичайний стан .
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