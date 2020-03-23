В Тернополі призупинили рух громадського транспорту
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Тернопільську міську раду.
Відсьогодні у Тернополі здійснюватимуться спеціальні перевезення для працівників медичних установ, аварійних та комунальних служб, правоохоронців та інших служб, які повинні забезпечувати життя міста в умовах карантину.
На транспорті буде табличка "Спеціальні перевезення" із червоним хрестом, вони курсуватимуть з 6:30 до 9:30 та з 16:30 до 20:30.
Скористатися спецрейсами можна за наявності посвідчення та медичної маски.
"Через декілька днів для працівників вищевказаних установ ми розробимо проїзні для користуванням спецтранспортом, - розповідає начальник управління транспортних мереж та зв’язку Олег Вітрук. - Медики, які задіяні до боротьби з коронавірусною інфекцією, отримають проїзні квитки, які даватимуть право на безкоштовний проїзд".
Про дату відновлення роботи громадського транспорту повідомлять додатково.
Нагадаємо, в Ужгороді зупинили громадський транспорт із 20 березня 2020 року.
В Івано-Франківську транспорт скасували, розроблять маршрути для медиків та комунальників. З 19 березня в місті зупинили рух громадського транспорту. Спеціальні маршрути створять для тих, хто в умовах карантину повинен працювати.
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