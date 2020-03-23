В Тернополі встановили пункти пропуску

З 23 березня в Тернополі встановили 10 контрольно-пропускних пунктів для протидії COVID-19

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З 23 березня в Тернополі встановили 10 контрольно-пропускних пунктів для протидії COVID-19

Рішенням оперативного штабу та комісії з питань надзвичайних ситуацій на всіх в’їздах та виїздах з Тернополя облаштували контрольно-пропускні пункти задля протидії поширенню COVID-19, повідомляє RegioNews із посиланням на Тернопільську міську раду.

На постах працюють представники патрульної поліції, головного управління Національної поліції в Тернопільській області, працівники ДСНС, службовці Нацгвардії, які проводитимуть температурний скринінг, надаватимуть поради, а при необхідності – спрямовуватимуть в лікарні. Обмеження та заборони в‘їзду в місто легковим транспортним засобам на цей час не буде.

Пункти функціонують:

Пост (а/д М-19, вул. 15 Квітня) Пост (а/д перехрестя вул. Купчинського та вул. Корольова) Пост (а/д М-12, за Збаразьким кільцем) Пост (а/д виїзд з с. Великі Гаї) Пост (а/д М-19, вул. Микулинецька, навпроти ресторану "Шинок") Пост (а/д виїзд з с. Петриків, біля маркету "АТБ") Пост (а/д М-12, сервісний центр МВС) Пост (а/д М-09, біля автозаправки "Автотехсервіс") Пост (а/д перехрестя с. Біла, Бродівське перехрестя) Пост (а/д виїзд вул. Текстильна на Об’їзну)

Нагадаємо, у Тернополі призупинили рух громадського транспорту. З 23 березня курсуватимуть лише спецрейси.

У Тернопільській області священик став першим зараженим Сovid-19.

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