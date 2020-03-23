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23 березня 2020, 10:52 4

В Тернополі встановили пункти пропуску

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23 березня 2020, 10:52 4
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З 23 березня в Тернополі встановили 10 контрольно-пропускних пунктів для протидії COVID-19
Фото ілюстративне
З 23 березня в Тернополі встановили 10 контрольно-пропускних пунктів для протидії COVID-19

Рішенням оперативного штабу та комісії з питань надзвичайних ситуацій на всіх в’їздах та виїздах з Тернополя облаштували контрольно-пропускні пункти задля протидії поширенню COVID-19, повідомляє RegioNews із посиланням на Тернопільську міську раду.

На постах працюють представники патрульної поліції, головного управління Національної поліції в Тернопільській області, працівники ДСНС, службовці Нацгвардії, які проводитимуть температурний скринінг, надаватимуть поради, а при необхідності – спрямовуватимуть в лікарні. Обмеження та заборони в‘їзду в місто легковим транспортним засобам на цей час не буде.

Пункти функціонують:

  1. Пост (а/д М-19, вул. 15 Квітня)
  2. Пост (а/д перехрестя вул. Купчинського та вул. Корольова)
  3. Пост (а/д М-12, за Збаразьким кільцем)
  4. Пост (а/д виїзд з с. Великі Гаї)
  5. Пост (а/д М-19, вул. Микулинецька, навпроти ресторану "Шинок")
  6. Пост (а/д виїзд з с. Петриків, біля маркету "АТБ")
  7. Пост (а/д М-12, сервісний центр МВС)
  8. Пост (а/д М-09, біля автозаправки "Автотехсервіс")
  9. Пост (а/д перехрестя с. Біла, Бродівське перехрестя)
  10. Пост (а/д виїзд вул. Текстильна на Об’їзну)

Нагадаємо, у Тернополі призупинили рух громадського транспорту. З 23 березня курсуватимуть лише спецрейси.

У Тернопільській області священик став першим зараженим Сovid-19.

У Тернополі закрили ринки, в тому числі продуктові. З 20 березня усі ринки в місті зачинені на карантин.


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