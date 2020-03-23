В Тернополі встановили пункти пропуску
Рішенням оперативного штабу та комісії з питань надзвичайних ситуацій на всіх в’їздах та виїздах з Тернополя облаштували контрольно-пропускні пункти задля протидії поширенню COVID-19, повідомляє RegioNews із посиланням на Тернопільську міську раду.
На постах працюють представники патрульної поліції, головного управління Національної поліції в Тернопільській області, працівники ДСНС, службовці Нацгвардії, які проводитимуть температурний скринінг, надаватимуть поради, а при необхідності – спрямовуватимуть в лікарні. Обмеження та заборони в‘їзду в місто легковим транспортним засобам на цей час не буде.
Пункти функціонують:
- Пост (а/д М-19, вул. 15 Квітня)
- Пост (а/д перехрестя вул. Купчинського та вул. Корольова)
- Пост (а/д М-12, за Збаразьким кільцем)
- Пост (а/д виїзд з с. Великі Гаї)
- Пост (а/д М-19, вул. Микулинецька, навпроти ресторану "Шинок")
- Пост (а/д виїзд з с. Петриків, біля маркету "АТБ")
- Пост (а/д М-12, сервісний центр МВС)
- Пост (а/д М-09, біля автозаправки "Автотехсервіс")
- Пост (а/д перехрестя с. Біла, Бродівське перехрестя)
- Пост (а/д виїзд вул. Текстильна на Об’їзну)
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