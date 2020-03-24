У Дніпрі дезінфікують під’їзди багатоповерхівок

У Дніпрі розпочали санітарну обробку під’їздів багатоквартирних будинків

Фото: Дніпровська міська рада

У Дніпрі розпочали санітарну обробку під’їздів багатоквартирних будинків

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу Дніпровської міської ради.

Проводять її за допомогою спеціальних розпилювачів. Наразі місто закупило 50 бензинових пристроїв, а найближчим часом очікується поставка ще 160 механічних (вакуумних). Під час дезінфекції комунальники розпилюють спеціальний знезаражувальний засіб – хлорвмісний розчин. В міськраді запевняють, що він цілком безпечний для людей. Насамперед обробляються перші поверхи, прогони, ліфти та безпосередньо входи до під’їздів.

24 березня робота розпочата на житлових масивах Червоний Камінь, Покровський, Тополя. Таку обробку планують проводити регулярно.

Надалі розпилювачами планують дезінфікувати громадський транспорт, місця масового скупчення людей тощо.

Нагадаємо, у Дніпрі зафіксовано два випадки захворювання коронавірусом: подружжя зараз перебуває під спостереженням медиків у 21-й лікарні.

В Україні зафіксовано вже 97 випадків захворювання covid-19.

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