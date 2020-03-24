13:38  24 березня
МОЗ закликав українців носити медичні маски
13:20  24 березня
Кличко допустив посилення карантину у Києві
14:50  24 березня
Олімпійські ігри-2020 перенесли на рік
UA | RU
UA | RU
24 березня 2020, 17:29 5

У Дніпрі дезінфікують під’їзди багатоповерхівок

Читайте также
на русском языке
24 березня 2020, 17:29 5
Читайте также на русском языке
У Дніпрі розпочали санітарну обробку під’їздів багатоквартирних будинків
Фото: Дніпровська міська рада
У Дніпрі розпочали санітарну обробку під’їздів багатоквартирних будинків

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу Дніпровської міської ради.

Проводять її за допомогою спеціальних розпилювачів. Наразі місто закупило 50 бензинових пристроїв, а найближчим часом очікується поставка ще 160 механічних (вакуумних). Під час дезінфекції комунальники розпилюють спеціальний знезаражувальний засіб – хлорвмісний розчин. В міськраді запевняють, що він цілком безпечний для людей. Насамперед обробляються перші поверхи, прогони, ліфти та безпосередньо входи до під’їздів.

24 березня робота розпочата на житлових масивах Червоний Камінь, Покровський, Тополя. Таку обробку планують проводити регулярно.

Надалі розпилювачами планують дезінфікувати громадський транспорт, місця масового скупчення людей тощо.

Нагадаємо, у Дніпрі зафіксовано два випадки захворювання коронавірусом: подружжя зараз перебуває під спостереженням медиків у 21-й лікарні.

В Україні зафіксовано вже 97 випадків захворювання covid-19.

Читайте також: Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)

Читайте також: Як протистоять коронавірусу в регіонах: хроніка (оновлюється)


коронавірус дезінфекція Дніпро
Луцьк виділив мільйон гривень на дезінфекцію
24 березня 2020, 17:23
Вчені дізналися, як довго коронавірус може жити на поверхнях
24 березня 2020, 17:04
В Дніпропетровську область привезли тести на коронавірус
24 березня 2020, 15:15
Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
24 березня 2020, 12:19
"Постапокаліпсис" у Нових Санжарах: без "халявного" 4G, проте з огірками
20 березня 2020, 12:00
Зник хлопчик, звуть Сашко, працює головою Миколаївської ОДА
19 березня 2020, 19:10
Інфекціоніст із Чернівців Ольга Кобевко відповідає на запитання про коронавірус
19 березня 2020, 08:34
Ярославський вирішив дати заробити братові на продажі медобладнання - голова Харківської ОДА Кучер
21 березня 2020, 10:14
Коломойського просять посунутися: в боротьбу за Рівненську облраду вступив Фірташ
18 березня 2020, 13:00
Останні Популярні
Олексій Кривошеєв
Уляна Супрун
Андрій Смолій
Всі блоги »
Монополія на владу чи бізнес. Хто у Полтаві прагне мерського крісла
24 березня 2020, 12:00
"Зручна" епідемія: як проводять держзакупівлі в Житомирі
23 березня 2020, 12:00
Всі публікації »
Як Україна прожила перший тиждень на карантині, – НеПогода
20 березня 2020, 17:50
Інфекціоніст із Чернівців Ольга Кобевко розповідає про важливість самоізоляції
20 березня 2020, 11:00
Інфекціоніст із Чернівців Ольга Кобевко відповідає на запитання про коронавірус
19 березня 2020, 08:34
Всі відео »
Грищенко Роман
Голова Сумської обласної державної адміністрації
Кучер Олексій
Голова Харківської обласної державної адміністрації
Габінет Дмитро
Голова Хмельницької обласної державної адміністрації
Всі досьє »