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24 березня 2020, 08:42 30

Були на одному похороні: на Тернопільщині другий випадок зараження коронавірусом

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24 березня 2020, 08:42 30
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У Тернопільській області лабораторно підтверджено другий випадок COVID-19 - чоловік був на похороні разом зі священником, у якого раніше діагностували захворювання
Фото: facebook
У Тернопільській області лабораторно підтверджено другий випадок COVID-19 - чоловік був на похороні разом зі священником, у якого раніше діагностували захворювання

Про це повідомляє RegioNews, посилаючись на Тернопільський обласний лабораторний центр МОЗ України.

"О 20 год. 10 хв. 23.03.2020 року в результаті дослідження методом ПЛР виявлені фрагменти РНК вірусу SARS-CoV-2. Тобто, лабораторно підтверджено другий в Тернопільській області випадок COVID-19", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, обоє чоловіків перебували на похороні в одному населеному пункті.

"Захворіли одночасно. Що свідчить про одномоментне зараження та наявність спільного джерела інфекції", - уточнили у центрі.

Через це людям, які контактували із захворілими, рекомендовано самоізолюватися і повідомити про це свого лікаря.

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Нагадаємо, 21 березня першою людиною, яка захворіла коронавірусом Сovid-19 у Тернопільській області виявився священик, у якого велика сім'я.

У Тернополі введена надзвичайна ситуація. Із 23 березня у Тернополі впроваджено низку обмежень і заходів для недопущення поширення коронавірусу на території області

В Тернополі встановили пункти пропуску. З 23 березня встановили 10 контрольно-пропускних пунктів для протидії COVID-19.

У Тернополі призупинили рух громадського транспорту, курсуватимуть спецрейси.

У Тернополі дезінфікують вулиці, зупинки, тротуари. Для знезараження користуються безпечним для населення дезрозчином "Біохлором".


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