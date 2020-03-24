Були на одному похороні: на Тернопільщині другий випадок зараження коронавірусом

У Тернопільській області лабораторно підтверджено другий випадок COVID-19 - чоловік був на похороні разом зі священником, у якого раніше діагностували захворювання

Фото: facebook

У Тернопільській області лабораторно підтверджено другий випадок COVID-19 - чоловік був на похороні разом зі священником, у якого раніше діагностували захворювання

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