Були на одному похороні: на Тернопільщині другий випадок зараження коронавірусом
Про це повідомляє RegioNews, посилаючись на Тернопільський обласний лабораторний центр МОЗ України.
"О 20 год. 10 хв. 23.03.2020 року в результаті дослідження методом ПЛР виявлені фрагменти РНК вірусу SARS-CoV-2. Тобто, лабораторно підтверджено другий в Тернопільській області випадок COVID-19", - йдеться у повідомленні.
Як зазначається, обоє чоловіків перебували на похороні в одному населеному пункті.
"Захворіли одночасно. Що свідчить про одномоментне зараження та наявність спільного джерела інфекції", - уточнили у центрі.
Через це людям, які контактували із захворілими, рекомендовано самоізолюватися і повідомити про це свого лікаря.
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