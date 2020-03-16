Тернополь запретил ввоз товаров из Черновицкой и Житомирской областей

С 17 марта в Тернополе вводят ограничения на работу заведений общественного питания, массовых мероприятий с участием 10 человек и более

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С 17 марта в Тернополе вводят ограничения на работу заведений общественного питания, массовых мероприятий с участием 10 человек и более

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на страницу Тернопольского штаба для борьбы с коронавирусом.

Сегодня, 16 марта, во время заседания оперативного штаба по борьбе с коронавирусом приняли решение запретить ввоз товаров с территории Черновицкой и Житомирской области из-за введения в этих регионах чрезвычайного положения.

Запрещено работу кинотеатров, театров, библиотек, музеев, обучение в частных заведениях и танцевальных коллективах, работу бани, салонов красоты, парикмахерских, спортзалов, баров, кафе, дискотек и пабов.

В Тернополе запрещена работа торгово-развлекательных центров кроме продуктовых магазинов на их территории. Владельцы магазинов должны обеспечить генеральную уборку и провести ревизию вентиляционных систем, а также обеспечить быстрый расчет покупателей и провести упаковку всех открытых продуктов питания. Кроме того, на кассе можно обслуживать только 5 покупателей, расстояние между которыми один метр.

Работники общественного транспорта и торговой сферы должны находиться в масках и перчатках.

Вживую: закроют ли рынки, торгово-развлекательные центры в Тернополе? Вживую: закроют ли рынки, торгово-развлекательные центры в Тернополе? Решат на заседании Тернопольского штаба для борьбы с коронавирусом Опубликовано Тернопольский штаб для борьбы с коронавирусом Понедельник, 16 марта 2020 г.

Напомним, Львов и Одесса закрывают все магазины, кроме продуктовых и аптек. С понедельника, 16 марта, будут закрыты все заведения торговли.

В Ужгороде будут работать только продуктовые, аптеки и АЗС. Для профилактики коронавируса временно закроют все объекты общего пользования, за нарушения будут штрафовать.

В Ивано-Франковске закрывают все, кроме аптек, продуктовых и АЗС, транспорт - ограничат. Для профилактики распространения коронавируса в городе вводят ряд ограничений.

Коронавирус в Черновцах: аптекам и продуктовым магазинам предлагают работать круглосуточно, а кафе и бары закрыть. Продуктовые супермаркеты должны обеспечить работу всех касс и обустроить станции гигиены рук.

16 марта с 00:01 в Украине на 2 недели будет запрещен въезд иностранным гражданам, которые не имеют права на постоянное или временное проживание.

С 17 марта Украина закрывает пассажирское авиасообщение через пандемию коронавируса в мире.

Правительство Украины ввело карантин по всей стране из-за вспышки коронавируса в мире. С 12 марта до 3 апреля во всех учреждениях среднего, дошкольного и внешкольного образования остановлен учебный процесс.

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