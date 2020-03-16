Мерія Дніпра йде на карантин через ситуацію з коронавірусом
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу мерії Дніпра.
Будь-які зустрічі та наради у приміщенні міськради скасують.
Особливий режим роботи триватиме до 3 квітня. На карантин переведуть максимально можливу кількість працівників муніципалітету, зокрема всіх співробітників, котрі мають дітей віком до 12 років. При цьому їхній середній заробіток буде збережено. Обмеження стосуватиметься також відряджень чиновників.
Під час дистанційного режиму співробітники міськради і комунальних підприємств у робочий час відповідатимуть на телефонні дзвінки, а також на листи та запити – у режимі онлайн.
Письмові звернення громадяни зможуть залишати у спеціальній скриньці, котру розташують на центральному вході муніципалітету (просп. Дмитра Яворницького, 75).
Решту документообігу опрацьовуватимуть через електронну пошту, інтернет-платформи тощо.
Центр надання адміністративних послуг, котрий розташований на першому поверсі міськради, також переходить на дистанційне опрацювання документів.
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