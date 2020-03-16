В Донецькій області є чотири підозри на коронавірус – ОДА

Станом на 16 березня в Донецькій області є 4 підозри на захворюваність коронавірусом серед мешканців Маріуполя

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Станом на 16 березня в Донецькій області є 4 підозри на захворюваність коронавірусом серед мешканців Маріуполя

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу Донецької облдержадміністрації.

Це люди, які перебували на відпочинку за кордоном. Наразі вони госпіталізовані до інфекційних відділень міської лікарні №4 (мати з дитиною) та швидкої медичної допомоги міста Маріуполя (чоловік та жінка). Наразі з ними працює медперсонал. Біологічні матеріали відправлені на дослідження до Києва. Результати лабораторного дослідження очікують отримати 17 березня.

Також 16 березня були отримані висновки лабораторних досліджень трьох людей з підозрами на ураження COVID-19, які були госпіталізовані до Костянтинівської інфекційної лікарні. Це мешканець Краматорська та два мешканці Слов’янська. Результати цих досліджень – негативні, тобто підозри на захворюваність коронавірусом зняті.

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Нагадаємо, усього у світі зареєстровано 169 тисяч 385 випадків зараження коронавірусом.

В Україні станом на 9:00 ранку понеділка, 16 березня, підтверджено вже 5 випадків зараження коронавірусом