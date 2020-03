Євросоюз забороняє в'їзд у шенгенську зону

Про це в Twitter повідомила президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн, передає RegioNews.

"Єврокомісія представляє свої принципи по прикордонних заходах та пропонує: ввести тимчасове обмеження на всі несуттєві поїздки в ЄС", - написала вона.

Раніше аналогічні рішення через коронавірус уже прийняли низка країн-учасниць ЄС, а також інші країни світу.

The @EU_Commission presents guidelines on border measures & proposes:



Green lanes/fast lanes giving priority to essential transport to keep the mobility sector going & ensure economic continuity



Temporary restriction on non-essential travel to the EU (30 days) pic.twitter.com/9bda9MntF0