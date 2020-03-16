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16 березня 2020, 18:28 16

Євросоюз забороняє в'їзд у шенгенську зону

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16 березня 2020, 18:28 16
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В понеділок, 16 березня Євросоюз на 30 днів заборонив всі поїздки на свою територію, окрім невідкладних
Фото: pixabay
В понеділок, 16 березня Євросоюз на 30 днів заборонив всі поїздки на свою територію, окрім невідкладних

Про це в Twitter повідомила президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн, передає RegioNews.

"Єврокомісія представляє свої принципи по прикордонних заходах та пропонує: ввести тимчасове обмеження на всі несуттєві поїздки в ЄС", - написала вона.

Раніше аналогічні рішення через коронавірус уже прийняли низка країн-учасниць ЄС, а також інші країни світу.

Нагадаємо, з 17 березня Україна закриває пасажирське авіасполучення через пандемію коронавірусу у світі.

11 березня Кабмін ввів карантин в усіх областях з 12 березня по 3 квітня. В Києві заборонили масові заходи, вчитись будуть дистанційно, а пробне ЗНО хочуть перенести.

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