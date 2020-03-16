Євросоюз забороняє в'їзд у шенгенську зону
Про це в Twitter повідомила президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн, передає RegioNews.
"Єврокомісія представляє свої принципи по прикордонних заходах та пропонує: ввести тимчасове обмеження на всі несуттєві поїздки в ЄС", - написала вона.
Раніше аналогічні рішення через коронавірус уже прийняли низка країн-учасниць ЄС, а також інші країни світу.
The @EU_Commission presents guidelines on border measures & proposes:— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) March 16, 2020
Green lanes/fast lanes giving priority to essential transport to keep the mobility sector going & ensure economic continuity
Temporary restriction on non-essential travel to the EU (30 days) pic.twitter.com/9bda9MntF0
Нагадаємо, з 17 березня Україна закриває пасажирське авіасполучення через пандемію коронавірусу у світі.
11 березня Кабмін ввів карантин в усіх областях з 12 березня по 3 квітня. В Києві заборонили масові заходи, вчитись будуть дистанційно, а пробне ЗНО хочуть перенести.
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