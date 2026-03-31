31 березня 2026, 20:59

Міндіча та Цукермана можуть екстрадувати до України

ілюстративне фото: з відкритих джерел
Офіс генерального прокурора направив Ізраїлю запит на видачу фігурантів справи «Мідас» Тімура Міндіча та Олександра Цукермана.

Як передає RegioNews, про це речниця ОГП Мар'яна Гайовська-Ковбасюк повідомила "Українській правді".

За її словами, після надходження клопотання НАБУ про видачу цих людей в Україну, під час їхнього опрацювання виявили низку процесуальних і технічних недоліків.

"Після остаточного усунення недоліків і помилок запит про видачу скеровано до Міністерства юстиції Держави Ізраїль", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, восени 2025 року Україна оголосила у розшук Тімура Міндіча та Олександра Цукермана. Пізніше Кабмін ініціював введення санкцій проти них.

Тімур Міндіч – співвласник студії "Квартал-95" та один із найближчих друзів президента Зеленського. Його ім’я регулярно згадується в контексті енергетичної сфери, впливу на держуправління та останнім часом — у сфері виробництва дронів.

За словами джерел УП з оточення Міндіча, він – людина, з якою президент ще до повномасштабного вторгнення полюбляв "поговорити про життя". Після 2022 року Міндіч, за даними видання, не лише залишився в найближчому оточенні Зеленського, а навпаки, набув ще більшого статусу. Його нібито задокументували у квартирі за тією ж адресою, де 5 років тому святкували день народження президента.

Олександр Цукерман також фігурує у масштабному антикорупційному розслідуванні під умовною назвою "Мідас", яке стосується корупційних схем у сфері енергетики.

За даними слідства, він мав кодове ім’я "Шугармен". Як повідомляє "Українська правда", головний фінансист Міндіча Олександр Цукерман виїхав за кордон 29 жовтня.

НАБУ оприлюднило масштабне розслідування корупційної схеми в НАЕК "Енергоатом" під назвою "Мідас".

За даними слідства, фігуранти відмивали десятки мільйонів доларів, прикриваючись посадовцями та використовуючи адміністративний вплив у компанії.

Схема була доволі цинічною: приватні компанії, які бажали співпрацювати з "Енергоатомом", мусили платити 10-15% відкату. Учасники сам механізм називали "шлагбаум": або ділишся маржею, або залишаєшся за зачиненими дверима. Відмова від "шлагбауму" автоматично виключала підприємство зі списку постачальників.

Організатором схеми був Тимур Міндіч, співвласник "Кварталу-95" та близький друг президента Володимира Зеленського. У матеріалах НАБУ він фігурує під прізвиськом "Карлсон". За даними САП, Міндіч будував зв’язки з ексміністром енергетики Германом Галущенком та ексміністром оборони Рустемом Умеровим через особисті контакти з президентом.

Окрім того, колишній міністр енергетики Галущенко (у матеріалах НАБУ під прізвиськом "Професор" або "Гера") зберігає вплив на енергетичну галузь через чинну міністерку Світлану Гринчук та менеджерів, яких він розставив на ключові позиції перед звільненням у липні 2025 року.

Під час обшуків 10 листопада НАБУ затримало п'ять осіб, а підозру повідомлено сімом членам угруповання, серед яких колишній радник міністра енергетики, виконавчий директор з фізичного захисту та безпеки АТ "НАЕК "Енергоатом" та інші.

Міндіч встиг покинути країну за кілька годин до проведення слідчих дій.

Президент Володимир Зеленський прокоментував ситуацію, заявивши, що всі, хто будував схеми в "Енергоатомі", повинні отримати чітку процесуальну відповідь.

Офіс генпрокурора екстрадиція Тимур Міндіч Мідас Олександр Цукерман Міндічгейт
