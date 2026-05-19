НАБУ і САП розширили коло підозрюваних у масштабній корупції за участю колишнього голови Верховного Суду. Стали відомі нові деталі

Про це повідомляє НАБУ.

Підозри від правоохоронців отримали чинні троє суддів, а також суддя у відставці. За версією слідства, вони, будучи суддями Великої Палати Верховного Суду, одержали хабар за ухвалення рішення в інтересах власника групи "Фінанси і кредит".

Йдеться про спір, у межах якого колишні акціонери оскаржили договір купівлі-продажу 40,19% акцій Полтавського гірничо-збагачувального комбінату, придбаних у 2002 році бізнесменом, власником групи "Фінанси і кредит". Суд першої інстанції відмовив у задоволенні позову. Проте у 2022 році апеляційний суд визнав договір недійсним.

Подальший розгляд відбувався у Великій Палаті Верховного суду.

"Щоб уникнути втрати акцій, бізнесмен протягом березня–квітня 2023 року через посередника передав 2,7 млн дол. США адвокату, члену так званого бек-офісу Верховного Суду, аби той передав ці кошти колишньому голові та суддям Верховного Суду для ухвалення "потрібного" рішення", - повідомили в НАБУ.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що 19 травня правоохоронці проводили обшуки по справі щодо корупції у Верховному Суді. Зазначалось, що обшуки та інші процесуальні заходи відбуваються за місцем роботи, проживання та в транспортних засобах низки чинних і колишніх суддів Верховного Суду.