Армія, контракти і справедливість: рішення, яке може коштувати дуже дорого

У всій історії з підготовкою Міністерством оборони контрактів з термінами служби є один важливий момент

Я про добровольців першої хвилі та тих, хто підписав контракт до 2022 року (їхні контракти після 24 лютого стали безстроковими). У цих людей зараз за плечима 4+ роки в армії. Якщо їм запропонують на загальних умовах підписувати контракти з термінами служби – це буде максимально дивним рішенням.

За ці роки багато хто з них отримав поранення й обмежену придатність. Багато хто тепер приречений служити на тилових посадах – і не зможе претендувати на швидку демобілізацію.

Вони не накопичуватимуть "час на бойових", а, відповідно, і відстрочку від повторної мобілізації. До того ж рівність підходів ці люди сприймуть як зневагу до себе – і спробу обнулити той факт, що вони прийшли в армію в найкритичніший момент історії.

Ви можете прописати їм в нових контрактах збільшені відпустки. Доплату за роки в армії. Скорочені терміни служби. Гарантовану відстрочку від повторної мобілізації. Щось, що підкреслить, що держава цінує їхній внесок, пам’ятає про їхню службу й вдячна за їхню жертву. Щось, що змусить їх думати, що час, проведений в армії, хоч якось працює на них – а не лише проти.

А можете нічого не прописувати і зрівняти в правах із тими, хто прийде підписувати дворічний контракт просто зараз. І отримати на виході зневіру та фрустрацію. Якщо завдання полягає в тому, щоб привчити українців сидіти по домівках у критичні моменти історії – то Міністерство все зробить правильно.

Цих людей в армії залишилося не дуже багато, але саме завдяки їм країна вивезла перші роки війни. Якщо комусь здається, що цим фактом можна знехтувати – то йому здається.