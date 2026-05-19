Фото: поліція

Поліцейські оголосили про підозру киянину, який влаштував конфлікт на території гаражного кооперативу ввечері 9 травня у Соломʼянському районі столиці

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Мешканець одного з будинків приїхав до 70-річного працівника кооперативу з претензіями щодо місцевого собаки. Тварина часто бігала територією та забігала на приватне подвір’я киянина, що викликало у нього обурення.

У розпалі суперечки 52-річний чоловік спочатку вдарив літнього охоронця, а потім дістав травматичний пістолет і почав погрожувати чоловіку зброєю.

Правоохоронці вилучили у чоловіка зброю та скерували її на експертизу.

Порушнику оголосили про підозру за ч. 1 ст. 296 КК України (хуліганство). Йому загрожує до п’яти років позбавлення волі.

Нагадаємо, 18 травня у Деснянському районі Києва під час конфлікту чоловік відкрив стрілянину та забарикадувався у квартирі – його затримали.