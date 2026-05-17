Остап Дроздов Журналіст, письменник info@regionews.ua
17 травня 2026, 17:35

Україна в тіні великої угоди США і Китаю: головні наслідки

Китай наполягає на переговорах, де будуть зафіксовані гарантії передовсім для Росії
Ілюстративне фото: з відкритих джерел
Оскільки наші коментатори витають у полоні власних ілюзій, ніби поділ світу між Америкою й Китаєм має враховувати наші інтереси (з якого дива?), перерахую сухий залишок пекінсько-вашингтонського кондомініюму.

1. Китай не дозволить росії програти у війні проти глобального Заходу. Замість дурити себе і всіх, нам треба вилучити поняття "перемога" і налаштуватися на нічию в кращому випадку, або поразку за планом Зеленського.

2. Китай наполягає на переговорах, де будуть зафіксовані гарантії передовсім для росії. Це означає, що війна або закінчиться з частковим задоволенням вимог росії, або варіянти будуть тільки гіршати.

3. Китай не буде постачати путіну зброю та зробить жорсткішим контроль за експортом товарів подвійного призначення.

4. Тайвань лишається у сфері впливу Китаю. Це принципово для Сі. Трамп блискавично відступив від Тайваню. І тому:

5. Було чітко сказано: якщо США перестануть підтримувати Тайвань – тоді Китай займе "наполегливішу" позицію щодо України. Це означає тиск Китаю на торгову марку, меркантильно зацікавлену в продовженні війни. Може дійти до обмеження китайського імпорту компонентів для виробництва зброї. Без них "фламінги" й дрони можна буде здавати в музей.

6. Китай не буде постачати зброю Ірану напряму, проте не збирається контролювати реекспорт зброї третім країнам. Водночас: Китай готовий проконтролювати, щоб Іран ніколи не мав ядерної зброї.

7. Іран зараз не блокує проходження китайських суден та суден із нафтою для Китаю – відтак Китай наполягає на скасуванні санкцій проти Ірану після розблокування протоки.

8. Китай оголосив себе східним полюсом світу, якому не буде диктувати ні Захід, ні Америка.

9. Перед НАТО стоїть не росія як загроза, а вісь Китай-Росія-Іран.

10. Китай попередив: він рішуче відповість, якщо США чи Європа введуть санкції проти китайських компаній. Отже: торгівля всіх з усіма не постраждає. Проти Китаю ніхто не попре.

11. У геополітичному лексиконі з’являється термін "китайська експансія". Якщо Захід не буде враховувати повноцінності позиції Китаю та його васалів-партнерів (росії) – Схід змусить враховувати. І має важелі для цього.

12. Щодо нас: дякуючи торговій марці, нас розміняють на набагато гірші сценарії.

Китай Росія Україна Іран США війна торговля угода гарантії безпеки компанії
 
