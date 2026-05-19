Трьох агентів РФ засудили до 15 років за підпали та шпигунство

За матеріалами СБУ по 15 років тюрми отримали 3 агенти РФ, які вчиняли підпали та “зливали” позиції Сил оборони

Про це повідомили у СБУ, передає RegioNews .

15 років ув’язнення з конфіскацією майна отримали ще троє російських агентів. Вони займались підпалами та передавали рашистам координати Сил оборони у різних регіонах України.

Так, на Черкащині засуджено двох наркозалежних, які на замовлення РФ знищили вогнем релейну шафу поблизу місцевої станції Укрзалізниці та два військові пікапи.

Співробітники СБУ затримали зловмисників у вересні 2024 року "по гарячих слідах” у продовж доби після підпалів.

Як встановило розслідування, до уваги російських спецслужбістів обидва чоловіки потрапили у Телеграм-каналах з пошуку "легких заробітків”

У Донецькій області засуджено російського агента, якого СБУ затримала в лютому 2025 року. Він передавав ФСБ геолокації українських військ на Краматорському та Слов’янському напрямках.

Встановлено, що замовлення РФ виконував місцевий безробітний, який чекав на повну окупацію регіону. У поле зору рашистів він потрапив, коли поширював прокремлівські коментарі в "Однокласниках”.

Після вербування зрадник обходив прифронтову місцевість, щоб відзняти на відео і передати ФСБ пункти базування оборонців Донеччини, по яких ворог готував комбіновані атаки з повітря.

За матеріалами Служби безпеки суд визнав зловмисників винними відповідно до вчинених злочинів за декількома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);

ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 113 (диверсія, за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану);

ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 28 та ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань, вчинене за попередньою змовою групою осіб);

ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 194 (умисне знищення або пошкодження майна, вчинене за попередньою змовою групою осіб);

ч. 1 ст. 309 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту).

Нагадаємо, що у Чернігові до 15 років позбавлення волі з повною конфіскацією майна засудили місцеву мешканку, яка працювала на російські спецслужби.