12:31  19 травня
У Києві оголосили підозру чоловіку, який побив та залякував пістолетом охоронця
11:10  19 травня
На Буковині під час спроби втечі до Молдови помер киянин
09:10  19 травня
У Харкові засудили військового за стосунки з 14-річною дівчинкою
UA | RU
UA | RU
19 травня 2026, 16:54

Трьох агентів РФ засудили до 15 років за підпали та шпигунство

19 травня 2026, 16:54
Читайте также на русском языке
Фото: РБК-Україна
Читайте также
на русском языке

За матеріалами СБУ по 15 років тюрми отримали 3 агенти РФ, які вчиняли підпали та “зливали” позиції Сил оборони

Про це повідомили у СБУ, передає RegioNews.

15 років ув’язнення з конфіскацією майна отримали ще троє російських агентів. Вони займались підпалами та передавали рашистам координати Сил оборони у різних регіонах України.

Так, на Черкащині засуджено двох наркозалежних, які на замовлення РФ знищили вогнем релейну шафу поблизу місцевої станції Укрзалізниці та два військові пікапи.

Співробітники СБУ затримали зловмисників у вересні 2024 року "по гарячих слідах” у продовж доби після підпалів.

Як встановило розслідування, до уваги російських спецслужбістів обидва чоловіки потрапили у Телеграм-каналах з пошуку "легких заробітків”

У Донецькій області засуджено російського агента, якого СБУ затримала в лютому 2025 року. Він передавав ФСБ геолокації українських військ на Краматорському та Слов’янському напрямках.

Встановлено, що замовлення РФ виконував місцевий безробітний, який чекав на повну окупацію регіону. У поле зору рашистів він потрапив, коли поширював прокремлівські коментарі в "Однокласниках”.

Після вербування зрадник обходив прифронтову місцевість, щоб відзняти на відео і передати ФСБ пункти базування оборонців Донеччини, по яких ворог готував комбіновані атаки з повітря.

За матеріалами Служби безпеки суд визнав зловмисників винними відповідно до вчинених злочинів за декількома статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);
  • ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 113 (диверсія, за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану);
  • ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 28 та ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань, вчинене за попередньою змовою групою осіб);
  • ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 194 (умисне знищення або пошкодження майна, вчинене за попередньою змовою групою осіб);
  • ч. 1 ст. 309 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту).

Нагадаємо, що у Чернігові до 15 років позбавлення волі з повною конфіскацією майна засудили місцеву мешканку, яка працювала на російські спецслужби.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
агент рф шпіони суд Україна
12 травня 2026
Мендель і Карлсон: чому Зеленський сам винен у цьому інтерв'ю
Шостий президент сам, фактично за руку, привів у владу людей, які тепер воюють проти нього
08 травня 2026
Мігранти в Івано-Франківську. Хто зароблятиме рейтинги на новому страху українців
Українські праворадикальні політики отримали свій шанс завдяки війні
01 травня 2026
Шкільна битва в Тернополі. Чому ця кров – не остання
Правоохоронці звертають увагу на наслідок, а не на причину, а у школі, схоже, як завжди, нічого не помічали
28 квітня 2026
Боротьба за роботу в умовах обстрілів: що відбувається із зайнятістю в прифронтових регіонах
Людям, які живуть поблизу зони бойових дій, крім частих обстрілів доводиться стикатися зі свавіллям в питаннях зайнятості з боку управлінців та чиновників
У Києві іноземець клеїв символіку ЗСУ на цивільні джипи та палив їх на замовлення РФ
19 травня 2026, 18:20
У Нікополі російські БпЛА двічі атакували рятувальників ДСНС
19 травня 2026, 17:58
На Куп'янщині через удар БПЛА під завалами загинула жінка
19 травня 2026, 17:33
Двом військовим РФ оголосили підозру за катування людей у ямах на Київщині
19 травня 2026, 17:13
У Харкові на ремонті дороги "загубили" мільйон
19 травня 2026, 16:45
На Харківщині п'яний чоловік вчинив сексуальне насильство над 8-річною дівчинкою
19 травня 2026, 16:42
На Рівненщині чоловік застрелив співмешканку та вбив себе
19 травня 2026, 16:20
Ворожий удар по Прилуках: кількість загиблих збільшилась
19 травня 2026, 16:20
У Харкові чоловік побив жінку через зауваження про собаку
19 травня 2026, 15:59
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Мендель і Карлсон: чому Зеленський сам винен у цьому інтерв'ю
Мігранти в Івано-Франківську. Хто зароблятиме рейтинги на новому страху українців
Всі публікації »
Остап Дроздов
Павло Казарін
Марина Данилюк-Ярмолаєва
Всі блоги »