19 травня 2026, 16:20

На Рівненщині чоловік застрелив співмешканку та вбив себе

Фото: Національна поліція
У Рівненській області правоохоронці розпочали розслідувати вбивство. Чоловік застрелив співмешканку, а потім закрився в будинку та вчинив самогубство

Про це повідомляє поліція Рівненської області, передає RegioNews.

18 травня до поліції звернувся 60-річний місцевий житель. Він приїхав до брата, але йому ніхто не відповідав. Коли він увійшов до будинку, він побачив брата та його співмешканку без ознак життя.

Як з'ясували правоохоронці, 63-річний чоловік із мисливської рушниці застрелив 62-річну співмешканку. Потім він зачинив будинок зсередини, сів поруч із жінкою та вистрелив собі в голову.

"За фактом умисного вбивства слідчі ВП № 6 (м. Здолбунів) Рівненського РУП розпочали досудове розслідування за ч. 1 ст. 115 КК України. Також відкрито кримінальне провадження за фактом самогубства", - повідомили в поліції.

Нагадаємо, раніше у Дніпрі затримали чоловіка, який вбив жінку. Шість місяців він ховався від слідства.

убивство розслідування Рівненська область
