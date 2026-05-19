19 травня 2026, 16:42

На Харківщині п'яний чоловік вчинив сексуальне насильство над 8-річною дівчинкою

Фото: поліція Харківської області
На Харківщині правоохоронці затримали та помістили до ізолятора тимчасового тримання 59-річного чоловіка. Перебуваючи під дією алкоголю, зловмисник посеред білого дня вчинив дії сексуального характеру щодо малолітньої дитини

Про це повідомила поліція Харківської області, передає RegioNews.

За даними досудового розслідування, подія сталася вдень 17 травня в селі Слобожанське Берестинського району.

Перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, 59-річний чоловік на одній із вулиць села зустрів 8-річну дівчинку та, скориставшись її безпорадним станом через малолітній вік, вчинив щодо неї дії сексуального характеру.

Правоохоронці задокументували обставини злочину та зібрали необхідні докази.

Зловмисника затримали в порядку ст. 208 КПК України. Наразі фігурант перебуває в ізоляторі тимчасового тримання.

Правоохоронці повідомили правопорушнику про підозру за ч. 4 ст. 153 (сексуальне насильство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від 5 до 10 років позбавлення волі.

Нагадаємо, що раніше на Закарпатті правоохоронці затримали чоловіка за підозрою у сексуальному насильстві над малолітньою дівчинкою.

