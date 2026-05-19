На Харківщині п'яний чоловік вчинив сексуальне насильство над 8-річною дівчинкою

На Харківщині правоохоронці затримали та помістили до ізолятора тимчасового тримання 59-річного чоловіка. Перебуваючи під дією алкоголю, зловмисник посеред білого дня вчинив дії сексуального характеру щодо малолітньої дитини

Про це повідомила поліція Харківської області, передає RegioNews .

За даними досудового розслідування, подія сталася вдень 17 травня в селі Слобожанське Берестинського району.

Перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, 59-річний чоловік на одній із вулиць села зустрів 8-річну дівчинку та, скориставшись її безпорадним станом через малолітній вік, вчинив щодо неї дії сексуального характеру.

Правоохоронці задокументували обставини злочину та зібрали необхідні докази.

Зловмисника затримали в порядку ст. 208 КПК України. Наразі фігурант перебуває в ізоляторі тимчасового тримання.

Правоохоронці повідомили правопорушнику про підозру за ч. 4 ст. 153 (сексуальне насильство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від 5 до 10 років позбавлення волі.

