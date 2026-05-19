На Львівщині чоловік жорстоко побив 73-річну сусідку – її госпіталізували

У місті Судова Вишня Яворівського району правоохоронці затримали 63-річного місцевого жителя, якого підозрюють у жорстокому побитті сусідки

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Зазначається, що інцидент стався 16 травня близько 18:40 від медиків.

За попередніми даними, чоловік, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, прийшов до 73-річної жінки та під час сварки завдав їй численних ударів руками та ногами. Унаслідок цього потерпіла отримала тяжкі тілесні ушкодження та була госпіталізована.

Зловмисника затримано. Йому повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 121 КК України (умисне тяжке тілесне ушкодження).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 8 років. Досудове розслідування триває.

