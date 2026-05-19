У Харкові засудили військового за стосунки з 14-річною дівчинкою

Про це пише "Думка" із посиланням на вирок суду, передає RegioNews.

За матеріалами справи, обвинувачений – уродженець Харкова, який раніше вже мав судимість за корисливі злочини.

З грудня 2025 року по березень 2026 року проживав у квартирі своєї неповнолітньої знайомої. Там він неодноразово вступав із нею у статеві стосунки.

На момент початку цих стосунків дівчині було 14 років, і вона закінчувала 9-й клас. Протиправні дії припинилися після того, як сестра потерпілої через сімейний конфлікт звернулася до поліції.

Судово-медична експертиза підтвердила факти статевих актів.

У судовому засіданні чоловік спочатку фактично не визнавав своєї провини. Не заперечуючи самих інтимних стосунків, які відбувалися за взаємною згодою, він стверджував, що не знав точного віку дівчини і вважав, що їй уже виповнилося 17 років. За його словами, під час знайомства у компанії спільних друзів у 2023 році вона нібито назвалася 16-річною.

Однак сама потерпіла та свідки спростували цю версію. Дівчина пояснила, що хоча при першій зустрічі три роки тому справді перебільшила свій вік, під час подальшого регулярного спілкування вона неодноразово розповідала йому, скільки їй років насправді та де вона навчається.

Також про вік дівчини чоловікові говорили й спільні знайомі. Лише після допиту свідків обвинувачений визнав, що знав реальний вік дівчини, та заявив про намір у майбутньому створити з нею сім’ю.

Окрім того, фігурант, маючи статус мобілізованого водія-радіотелефоніста, з грудня 2025 року не проходив службу, за його словами, "з дозволу командування", та не займався суспільно корисною працею.

Суд, врахувавши матеріали справи та позицію сторін, призначив покарання у вигляді 2 років і 6 місяців позбавлення волі.

