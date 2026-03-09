Міндіч подав до суду на нардепа Железняка

фото: glavcom.ua

Скандально відомий бізнесмен захищає свою честь, гідність та ділову репутацію і подав до суду народного депутата від фракції «Голос» Ярослава Железняка

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на повідомлення Ярослава Железняка у Телеграмі.

Як стало відомо, 5 березня відповідний позов зареєстрував Печерський райсуд Києва.

Предметом позову є захист честі, гідності та ділової репутації пана Міндіча.

"Я ж сподіваюсь захист честі та гідності фігуранта НАБУ та організатора найбільшої корупційної оборудки цікавить більше ніж захист української енергетики, тож приїде на засідання суду особисто з Тель-Авіва? Як раз з САП проведе очну дискусію на тему застави", – написав депутат.

Нагадаємо, Тімур Міндіч, якого підозрюють у корупційних схемах у сфері енергетики, заявив, що готовий повернутися в Україну для свідчень на Тимчасовій слідчій комісії Верховної Ради.

Нагадаємо, Тімур Міндіч – співвласник студії "Квартал-95" та один із найближчих друзів президента Зеленського. Його ім’я регулярно згадується в контексті енергетичної сфери, впливу на держуправління та останнім часом — у сфері виробництва дронів.

За словами джерел УП з оточення Міндіча, він – людина, з якою президент ще до повномасштабного вторгнення полюбляв "поговорити про життя". Після 2022 року Міндіч, за даними видання, не лише залишився в найближчому оточенні Зеленського, а навпаки, набув ще більшого статусу. Його нібито задокументували у квартирі за тією ж адресою, де 5 років тому святкували день народження президента.

