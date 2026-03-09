12:50  09 березня
На Закарпатті автомобіль в'їхав у будинок: четверо травмованих, двоє з них – діти
08:57  09 березня
На Київщині чоловік провалився під кригу, рятуючи собаку
08:42  09 березня
Смертельна ДТП у Черкасах: затриманий 23-річний водій Mustang
UA | RU
UA | RU
09 березня 2026, 15:19

Міндіч подав до суду на нардепа Железняка

09 березня 2026, 15:19
Читайте также на русском языке
фото: glavcom.ua
Читайте также
на русском языке

Скандально відомий бізнесмен захищає свою честь, гідність та ділову репутацію і подав до суду народного депутата від фракції «Голос» Ярослава Железняка

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на повідомлення Ярослава Железняка у Телеграмі.

Як стало відомо, 5 березня відповідний позов зареєстрував Печерський райсуд Києва.

Предметом позову є захист честі, гідності та ділової репутації пана Міндіча.

"Я ж сподіваюсь захист честі та гідності фігуранта НАБУ та організатора найбільшої корупційної оборудки цікавить більше ніж захист української енергетики, тож приїде на засідання суду особисто з Тель-Авіва? Як раз з САП проведе очну дискусію на тему застави", – написав депутат.

Нагадаємо, Тімур Міндіч, якого підозрюють у корупційних схемах у сфері енергетики, заявив, що готовий повернутися в Україну для свідчень на Тимчасовій слідчій комісії Верховної Ради.

Нагадаємо, Тімур Міндіч – співвласник студії "Квартал-95" та один із найближчих друзів президента Зеленського. Його ім’я регулярно згадується в контексті енергетичної сфери, впливу на держуправління та останнім часом — у сфері виробництва дронів.

За словами джерел УП з оточення Міндіча, він – людина, з якою президент ще до повномасштабного вторгнення полюбляв "поговорити про життя". Після 2022 року Міндіч, за даними видання, не лише залишився в найближчому оточенні Зеленського, а навпаки, набув ще більшого статусу. Його нібито задокументували у квартирі за тією ж адресою, де 5 років тому святкували день народження президента.

Читайте також: Іменини Коломойського, російський слід, квартира з Зеленським. Хто такий Тимур Міндіч, заради якого знищували незалежність НАБУ та САП

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Железняк Ярослав Іванович Міндіч Тимур Михайлович суд політика Міндічгейт
Кличко позачергово скликає Київраду: названа причина
05 березня 2026, 20:56
Труханів і Венеціанський острови у центрі скандалу: директора КП "Плесо" судитимуть
05 березня 2026, 14:41
Народного депутата Гунька офіційно виключили з Верховної Ради
04 березня 2026, 19:05
Всі новини »
09 березня 2026
Економія на людях: з якими реаліями медицини стикаються жителі регіонів
Кількість фахівців у медичній сфері в Україні за десять років скоротилася в рази. Продовжують масово закриватися заклади охорони здоров'я, особливо у сільській місцевості де місцева влада не має доста...
03 березня 2026
Черкащина без голови. Чому облрада не об'єдналась навколо кандидата у пікселі
Четверта спроба обрати голову Черкаської обласної ради провалилась. В сесійній залі не зібралась достатня кількість депутатів, щоб підтримати компромісного кандидата Євгена Курбета на цій посаді
02 березня 2026
Переговорний цугцванг і черга за Patriot: Як війна в Ірані може зашкодити Україні
Наскільки успішною стане військова операція проти Ірану, яка наразі виглядає ризикованою військовою авантюрою, стане зрозуміло вже в найближчі тижні. Але, якщо спадкоємці Хаменеї вирішать активно прот...
25 лютого 2026
Нова тактика Кремля. Росія розширює кілзону і знищує аграрний Південь
Через авіаудари та дронову кілзону великі аграрні площі в 2026 році перестануть приносити прибуток
Скандально відомого нардепа від "Слуги народу" знайшли у Канаді
09 березня 2026, 16:19
Захопили на БТР і тримали у наручниках 28 годин: з’явились подробиці затримання українських інкасаторів в Угорщині
09 березня 2026, 16:04
Туристичний сезон на Хортиці: які обмеження діють і чому
09 березня 2026, 15:57
Експосадовців Укрзалізниці судитимуть за корупцію на закупівлі трансформаторів під час війни
09 березня 2026, 15:50
"Працівники банку" атакують: на Прикарпатті аферисти виманили в людей десятки тисяч гривень
09 березня 2026, 15:50
Мінекономіки спростувало фейки про скорочення декретної відпустки
09 березня 2026, 15:38
На Харківщині судили окупанта, який катував українських поліцейських
09 березня 2026, 15:30
YouTube видалив розслідування про діяльність Андрія Єрмака після звільнення з ОП
09 березня 2026, 15:05
Економія на людях: з якими реаліями медицини стикаються жителі регіонів
09 березня 2026, 14:35
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Економія на людях: з якими реаліями медицини стикаються жителі регіонів
Черкащина без голови. Чому облрада не об'єдналась навколо кандидата у пікселі
Всі публікації »
Валерій Пекар
Володимир Фесенко
Остап Дроздов
Всі блоги »