Міндіч заявив, що готовий повернутися в Україну і вирушити до СІЗО, але лише за певних умов

фото: pravda.com.ua

Тімур Міндіч, якого підозрюють у корупційних схемах у сфері енергетики, заявив, що готовий повернутися в Україну для свідчень на Тимчасовій слідчій комісії Верховної Ради

Як передає RegioNews, про це він повідомив під час розмови з нардепом Олексієм Гончаренко.

Цікаво, що у розмові Міндіч назвав себе другом президента і зазначив, що це наразі його "єдиний гріх".

"Я не проти розслідувань чи перевірок, але я точно проти звинувачень до розслідування. Я б сьогодні приїхав в Україну, отримав би підозру і сів би в тюрму, якби була чесна застава. Я просто розумію, що вони мені дадуть таку заставу, яку я не зможу зібрати", – зазначив він.

Нагадаємо, Тімур Міндіч – співвласник студії "Квартал-95" та один із найближчих друзів президента Зеленського. Його ім’я регулярно згадується в контексті енергетичної сфери, впливу на держуправління та останнім часом — у сфері виробництва дронів.

За словами джерел УП з оточення Міндіча, він – людина, з якою президент ще до повномасштабного вторгнення полюбляв "поговорити про життя". Після 2022 року Міндіч, за даними видання, не лише залишився в найближчому оточенні Зеленського, а навпаки, набув ще більшого статусу. Його нібито задокументували у квартирі за тією ж адресою, де 5 років тому святкували день народження президента.

Читайте також: Іменини Коломойського, російський слід, квартира з Зеленським. Хто такий Тимур Міндіч, заради якого знищували незалежність НАБУ та САП

Нагадаємо, в Україні вже протягом кількох тижнів триває обговорення скандалу, пов’язаного з розслідуванням НАБУ в компанії "Енергоатом".

Розслідування НАБУ в "Енергоатомі": що відомо

НАБУ оприлюднило масштабне розслідування корупційної схеми в НАЕК "Енергоатом" під назвою "Мідас".

За даними слідства, фігуранти відмивали десятки мільйонів доларів, прикриваючись посадовцями та використовуючи адміністративний вплив у компанії.

Схема була доволі цинічною: приватні компанії, які бажали співпрацювати з "Енергоатомом", мусили платити 10-15% відкату. Учасники сам механізм називали "шлагбаум": або ділишся маржею, або залишаєшся за зачиненими дверима. Відмова від "шлагбауму" автоматично виключала підприємство зі списку постачальників.