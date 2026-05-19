На Харківщині викрили директора ліцею, який привласнив 1,3 млн грн з бюджету

На Харківщині поліція та СБУ викрили корупційну схему в одній зі шкіл регіону. Директор ліцею фіктивно працевлаштував семеро "педагогів" без відповідної освіти, забрав їхні банківські картки та понад рік привласнював бюджетні мільйони, які виділялися на зарплати вчителям під час воєнного стану

Про це повідомила пресслужба поліції Харківської області.

Як повідомили у поліції, директор ліцею вирішив незаконно збагатитись, заволодівши бюджетними грошима, призначеними для виплати заробітної плати педагогічним працівникам, що перебувають у його підпорядкуванні.

38-річний зловмисник достеменно знав про відсутність у кандидатів на посади необхідного педагогічного стажу, відповідної професійної освіти та кваліфікації, а також про те, що останні фактично не планували виконувати свої майбутні функціональні обов’язки.

Загалом, директор призначив на посади асистента вчителя та педагога-організатора семеро осіб, які передали йому у повне розпорядження банківські картки для отримання їх заробітної платні. Під час санкціонованого обшуку за місцем проживання фігуранта ці платіжні картки поліцейські вилучили.

За час своєї протиправної діяльності посадовець заволодів державними коштами на загальну суму близько 1,3 мільйона гривень.

За даним фактом правоохоронці повідомили зловмиснику про підозру за ч. 4 ст. 191 (заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненого у великих розмірах в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає до восьми років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю строком до трьох років.

Підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави.

