Марина Данилюк-Ярмолаєва Журналістка info@regionews.ua
15 травня 2026, 13:57

Суд, застава і "свої": що показала справа Єрмака

Обрання міри запобіжного заходу для Єрмака одразу хірургічно виявило кілька цікавих спостережень
Фото: ua.news
Розманіжені певною закритістю через спочатку ковід, а потім повномасштабне вторгнення наші сучасні горе-політикани не вміють спілкуватися. Лобове зіткнення Єрмака із журналістами в суді показало це в яскравому світлі.

Він дуже тяжко відповідав на прості питання "Хто така Вероніка?" та "Чому ви не фронті попри обіцянку?". Тож ще раз підкреслю – якби були не закриті кулуари, всі ці блазні з нефритовими стержнями і браслетами рясно би посипались. Бо легко видавати з себе героя в пласкому телеграмі, гірше – коли тебе притисли до стінки як мишу віником.

Ретельні пошуки легальних грошей на заставу Єрмаку відкрили вельми цікаву нову тему, а скільки своїх людей вони впихнули в систему державного управління. І як цим ноунеймів чи чи напів ноунеймів треба буде виводити "белизною". Роза Тапанова – близька подруга Андрєя сидячи у кількох наглядових радах отримала 51 мільйон гривень за 2-3 роки. 580 тисяч в місяць лише в одному "Ощадбанку"!

Тепер зароблене подібні персонажі використовують для того, щоб врятувати людинку, від якої вона отримувала заступництво і блага. Добрий привід подивитись, кого ще з єрмаченят прилаштували в подібні наглядові ради, такого там не мало – і це часто було платою за лояльність за рахунок державного бюджету (Лещенко найвідоміший підлабузник). А ще це додаткова гниль, яка сіє сумніви у наших західних донорів – чи з користю тут витрачаються їх кошти.

Перший публічний коментар феншуїстки Єрмака цілком пояснює, звідки Банкова бере тези для єдиного телеграмофону та валютних блогерів. Тож ця "жіночка з маршрутки" мала вплив не лише на кадрові призначенні, а й те, що називається – державна візія. Тож ще більше переконує, що за блондиночкою з ріденьким волоссям приховується обсипаний медалями і орденами мужчина із центрального офісу ГРУ РФ.

Конкретно це ІПСО на примітивні уми нинішніх потужників – дуже вдале.

