19 травня 2026, 11:10

На Буковині під час спроби втечі до Молдови помер киянин

Ілюстративне фото: з відкритих джерел
У Чернівецькій області спроба незаконного перетину держкордону завершилася трагедією. Поблизу селища Красноїльськ прикордонники виявили тіло 47-річного чоловіка, який намагався втекти до Румунії

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Держприкордонслужбу.

Прикордонники отримали від румунської поліції інформацію про те, що до них звернулася громадянка України та повідомила, що її чоловік збирався нелегально перейти кордон, проте під час руху йому стало зле. Через темряву та погане самопочуття він втратив орієнтацію на місцевості.

Українські прикордонники негайно розпочали пошукову операцію. За деякий час 47-річного чоловіка знайшли за 100 метрів від інженерних загороджень, на жаль, уже без ознак життя. Як з'ясувалося, він облаштував собі тимчасове місце для відпочинку, ймовірно, сподіваючись, що до ранку йому стане краще.

За попереднім висновком, ознак насильницької смерті не виявили. Тіло загиблого жителя Києва передали на експертизу для встановлення точної причини смерті.

Раніше повідомлялося, що на Одещині військовий намагався переправити трьох чоловіків до Придністров’я. Фігуранту загрожує до семи років позбавлення волі.

