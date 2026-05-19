19 травня 2026, 16:45

У Харкові на ремонті дороги "загубили" мільйон

Фото: прокуратура
У Харкові отримала підозру інженерка "Харківських теплових мереж". Йдеться про збитки понад мільйон гривень

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура, передає RegioNews.

Як з'ясували правоохоронці, восени 2023 року "Харківські теплові мережі" уклали договір з товариством з обмеженою відповідальністю. Йшлось про відновлення асфальтобетонного покриття дороги і тротуару на вул. Енергетичній у Харкові після завершення робіт на мережах теплопостачання.

Інженерка відповідала за контроль технології та якості. Проте вона не перевірила виконані роботи. Однак всі акти були нею підписані. В результаті з'ясувалось, що ремонтні роботи виконані неякісно та не в повному обсязі. Зокрема, асфальтобетонне покриття дороги не відповідає показникам водонасичення та ущільнення.

Внаслідок цього на рахунок фірми перерахували понад мільйон гривень з бюджету необґрунтовано. Інженерка отримала підозру.

Нагадаємо, в столиці судитимуть заступника директора департаменту КП "Київтеплоенерго” за розтрату понад пів мільйона гривень під час закупівлі кам’яної солі.

службова недбалість бюджет збитки
