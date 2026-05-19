У Харкові на ремонті дороги "загубили" мільйон

Фото: прокуратура

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура, передає RegioNews.

Як з'ясували правоохоронці, восени 2023 року "Харківські теплові мережі" уклали договір з товариством з обмеженою відповідальністю. Йшлось про відновлення асфальтобетонного покриття дороги і тротуару на вул. Енергетичній у Харкові після завершення робіт на мережах теплопостачання.

Інженерка відповідала за контроль технології та якості. Проте вона не перевірила виконані роботи. Однак всі акти були нею підписані. В результаті з'ясувалось, що ремонтні роботи виконані неякісно та не в повному обсязі. Зокрема, асфальтобетонне покриття дороги не відповідає показникам водонасичення та ущільнення.

Внаслідок цього на рахунок фірми перерахували понад мільйон гривень з бюджету необґрунтовано. Інженерка отримала підозру.

Нагадаємо, в столиці судитимуть заступника директора департаменту КП "Київтеплоенерго” за розтрату понад пів мільйона гривень під час закупівлі кам’яної солі.