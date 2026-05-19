Від початку повномасштабного вторгнення Росії у лютому 2022 року українські прикордонники затримали 68,5 тисяч осіб, які намагалися незаконно перетнути державний кордон

Про це в коментарі "Українській правді" повідомив речник Державної прикордонної служби полковник Андрій Демченко, передає RegioNews.

За його словами, 4 тисячі порушників були зупинені безпосередньо у пунктах пропуску, решта – на "зеленій" ділянці кордону або у прикордонній зоні.

Найбільше таких випадків зафіксовано на кордоні з Румунією – майже 30 тисяч, ще близько 21 тисячі – на кордоні з Молдовою.

У ДПСУ зазначають, що після різкого зростання спроб незаконного перетину у перші роки війни нині спостерігається певне зниження кількості таких випадків, зокрема з серпня 2025 року.

Також у відомстві додають, що на кількість спроб впливають сезонні та погодні умови: у теплу пору року їх фіксують більше, ніж узимку.

Нагадаємо, Служба безпеки України спільно з ДБР та Нацполіцією ліквідувала одразу п'ять нових каналів втечі "ухилянтів" за кордон. Організатори оборудок, діючи у різних областях, продавали фальшиві медичні довідки та організовували переходи через "зеленку".