12:31  19 травня
У Києві оголосили підозру чоловіку, який побив та залякував пістолетом охоронця
11:10  19 травня
На Буковині під час спроби втечі до Молдови помер киянин
09:10  19 травня
У Харкові засудили військового за стосунки з 14-річною дівчинкою
UA | RU
UA | RU
19 травня 2026, 15:59

У Харкові чоловік побив жінку через зауваження про собаку

19 травня 2026, 15:59
Читайте также на русском языке
Фото ілюстративне
Читайте также
на русском языке

У Шевченківському районі Харкова 18 травня посеред вулиці чоловік жорстоко побив жінку, яка спробувала зробити йому зауваження, та розтрощив її особисті речі

Про це повідомила поліція Харківської області, передає RegioNews.

За попередньою інформацією, жінка зробила чоловіку зауваження щодо неналежного поводження з собакою, після чого між ними виникла словесна суперечка. У ході конфлікту чоловік завдав заявниці тілесних ушкоджень та пошкодив її мобільний телефон.

На місце події оперативно прибули працівники патрульної поліції та слідчо-оперативна група Харківського РУП № 3 ГУНП в Харківській області.

Поліцейські зібрали первинні матеріали, встановили свідків та очевидців події.

Наразі правоохоронці проводять перевірку та встановлюють усі обставини інциденту. Вирішується питання щодо надання правової кваліфікації події відповідно до чинного законодавства України.

Нагадаємо, що у Львові правоохоронці викрили та затримали чоловіка, який жорстоко побив іноземця. Потерпілого госпіталізували з тяжкими тілесними ушкодженнями.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Харків чоловік жінка Побиття собака
12 травня 2026
Мендель і Карлсон: чому Зеленський сам винен у цьому інтерв'ю
Шостий президент сам, фактично за руку, привів у владу людей, які тепер воюють проти нього
08 травня 2026
Мігранти в Івано-Франківську. Хто зароблятиме рейтинги на новому страху українців
Українські праворадикальні політики отримали свій шанс завдяки війні
01 травня 2026
Шкільна битва в Тернополі. Чому ця кров – не остання
Правоохоронці звертають увагу на наслідок, а не на причину, а у школі, схоже, як завжди, нічого не помічали
28 квітня 2026
Боротьба за роботу в умовах обстрілів: що відбувається із зайнятістю в прифронтових регіонах
Людям, які живуть поблизу зони бойових дій, крім частих обстрілів доводиться стикатися зі свавіллям в питаннях зайнятості з боку управлінців та чиновників
У Києві іноземець клеїв символіку ЗСУ на цивільні джипи та палив їх на замовлення РФ
19 травня 2026, 18:20
У Нікополі російські БпЛА двічі атакували рятувальників ДСНС
19 травня 2026, 17:58
На Куп'янщині через удар БПЛА під завалами загинула жінка
19 травня 2026, 17:33
Двом військовим РФ оголосили підозру за катування людей у ямах на Київщині
19 травня 2026, 17:13
Трьох агентів РФ засудили до 15 років за підпали та шпигунство
19 травня 2026, 16:54
У Харкові на ремонті дороги "загубили" мільйон
19 травня 2026, 16:45
На Харківщині п'яний чоловік вчинив сексуальне насильство над 8-річною дівчинкою
19 травня 2026, 16:42
На Рівненщині чоловік застрелив співмешканку та вбив себе
19 травня 2026, 16:20
Ворожий удар по Прилуках: кількість загиблих збільшилась
19 травня 2026, 16:20
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Мендель і Карлсон: чому Зеленський сам винен у цьому інтерв'ю
Мігранти в Івано-Франківську. Хто зароблятиме рейтинги на новому страху українців
Всі публікації »
Остап Дроздов
Павло Казарін
Марина Данилюк-Ярмолаєва
Всі блоги »