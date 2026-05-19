У Харкові чоловік побив жінку через зауваження про собаку

Фото ілюстративне

У Шевченківському районі Харкова 18 травня посеред вулиці чоловік жорстоко побив жінку, яка спробувала зробити йому зауваження, та розтрощив її особисті речі

Про це повідомила поліція Харківської області, передає RegioNews .

За попередньою інформацією, жінка зробила чоловіку зауваження щодо неналежного поводження з собакою, після чого між ними виникла словесна суперечка. У ході конфлікту чоловік завдав заявниці тілесних ушкоджень та пошкодив її мобільний телефон.

На місце події оперативно прибули працівники патрульної поліції та слідчо-оперативна група Харківського РУП № 3 ГУНП в Харківській області.

Поліцейські зібрали первинні матеріали, встановили свідків та очевидців події.

Наразі правоохоронці проводять перевірку та встановлюють усі обставини інциденту. Вирішується питання щодо надання правової кваліфікації події відповідно до чинного законодавства України.

Нагадаємо, що у Львові правоохоронці викрили та затримали чоловіка, який жорстоко побив іноземця. Потерпілого госпіталізували з тяжкими тілесними ушкодженнями.