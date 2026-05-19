Ворожий удар по Прилуках: кількість загиблих збільшилась
У Прилуках на Чернігівщині внаслідок балістичної атаки РФ по центральній частині міста вже відомо про трьох загиблих
Про це повідомили у ДСНС, передає RegioNews.
У Прилуках зросла кількість загиблих внаслідок російської атаки — жертвами стали троє людей, ще 29 осіб зазнали поранень.
Серед загиблих — 15-річний хлопець, який помер у лікарні від отриманих травм.
Нагадаємо, що у вівторок, 19 травня, російські війська вдарили балістичною ракетою по центральній частині міста Прилуки на Чернігівщині.
