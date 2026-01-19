09:15  19 січня
Смертельна ДТП на столичній Кільцевій: водій Lincoln виїхав на зустрічну та загинув
08:11  19 січня
На Львівщині рятувальники допомогли травмованому туристу-лижнику
08:14  19 січня
У Харкові 70-річна жінка загинула під час катання з гірки
19 січня 2026, 07:28

Українська делегація в США: результати переговорів від Зеленського і Умєрова

19 січня 2026, 07:28
Ілюстративне фото: з відкритих джерел
Президент Володимир Зеленський за підсумками доповіді секретаря РНБО Рустема Умєрова заявив, що представники України у США працюють над документами, необхідними для завершення війни

Про це глава держави повідомив у своєму зверненні, передає RegioNews.

"Рустем Умєров доповідав про зустрічі з представниками президента Трампа. Було вже кілька раундів перемовин. Працюють. Працюють над документами, які потрібні для закінчення війни", – сказав Зеленський.

Він наголосив, що українська команда повністю інформує американську сторону про ситуацію в Україні, зокрема про постійні російські удари по енергетичній системі.

Своєю чергою Рустем Умєров поінформував, що протягом двох днів разом із керівником Офісу Президента Кирилом Будановим та головою парламентської фракції "Слуга народу" Давидом Арахамією працював у Сполучених Штатах.

З американського боку в консультаціях брали участь Стівен Віткофф, Джаред Кушнер, міністр армії США Даніел Дрісколл та співробітник Білого дому Джош Груенбаум.

"Предметно обговорили економічний розвиток та prosperity plan, а також безпекові гарантії для України – з фокусом на практичні механізми їх реалізації та імплементації", – зазначив Умєров.

За його словами, сторони домовилися продовжити роботу на рівні команд під час наступного етапу консультацій у Давосі.

Як відомо, українська делегація прибула до США у суботу, 17 січня, для зустрічей з американською командою. Метою візиту було доопрацювання домовленостей щодо безпекових гарантій та економічного процвітання України.

Нагадаємо, минулого тижня, Трамп заявив, що Зеленський, а не Путін, гальмує потенційну мирну угоду. За його словами, російський диктатор нібито готовий завершити майже чотирирічне вторгнення в Україну.

Водночас, за словами Зеленського, українська сторона робить для настання миру все, але мирна угода поки що готова на 90%. Каже, світові лідери погодились не зі всіма аргументами України.

Раніше повідомлялося, що за прогнозами журналістів The Economist війна в Україні триватиме мінімум до 2027 року.

Читайте також: Війна у 2026 році: якою вона буде і чи може закінчитися

