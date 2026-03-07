12:46  07 березня
У Києві невідомі особи у військовій формі викрали людину
12:16  07 березня
РФ атакувала Харків новою крилатою ракетою
11:38  07 березня
Українські спецпризначенці зупинили наступ ворога на Запоріжжя
07 березня 2026, 09:16

7 березня РФ застосувала проти України понад 500 ракет і БпЛА

07 березня 2026, 09:16
ілюстративне фото: з відкритих джерел
У ніч на 7 березня РФ завдала комбінованого удару по об'єктах критичної інфраструктури України із застосуванням ударних БпЛА, ракет наземного та морського базування

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Усього радіотехнічними військами Повітряних Сил зафіксовано 509 засобів повітряного нападу:

- 2 гіперзвукові ракети "Циркон" (район пуску – ТОТ АР Крим);

- 13 балістичних ракет Іскандер-М/С-400 (райони пуску – Брянська, Курська, Воронезька обл., рф);

- 14 крилатих ракет "Калібр" (район пуску – акваторія Чорного моря);

- 480 ударних БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас і безпілотники інших типів із напрямків: Брянськ, Курськ, Орел, Шаталово, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ – рф., Гвардійське, Чауда ТОТ АР Крим, близько 290 із них – "шахеди".

Основними напрямками удару росіян були Київ, Харків, Житомирщина, Хмельниччина та Чернівецька область.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 472 цілі – 19 ракет та 453 безпілотники різних типів.

Як повідомлялось, за минулу добу українські військові ліквідували 1010 російських загарбників, а також 3 танки і 3 броньовані машини РФ.

Через російську атаку багато поїздів змінять маршрути
07 березня 2026, 08:59
Українські військові уразили два кораблі Чорноморського флоту РФ вартістю близько $1 млрд
06 березня 2026, 21:42
Ексзаступник голови МВС потрапив під удар ворожого дрона на Запорізькому напрямку
06 березня 2026, 19:57
03 березня 2026
Черкащина без голови. Чому облрада не об'єдналась навколо кандидата у пікселі
Четверта спроба обрати голову Черкаської обласної ради провалилась. В сесійній залі не зібралась достатня кількість депутатів, щоб підтримати компромісного кандидата Євгена Курбета на цій посаді
02 березня 2026
Переговорний цугцванг і черга за Patriot: Як війна в Ірані може зашкодити Україні
Наскільки успішною стане військова операція проти Ірану, яка наразі виглядає ризикованою військовою авантюрою, стане зрозуміло вже в найближчі тижні. Але, якщо спадкоємці Хаменеї вирішать активно прот...
25 лютого 2026
Нова тактика Кремля. Росія розширює кілзону і знищує аграрний Південь
Через авіаудари та дронову кілзону великі аграрні площі в 2026 році перестануть приносити прибуток
23 лютого 2026
Нове життя українського села: як його бачать люди, які пережили жахи війни
Нещодавно президент Володимир Зеленський підняв питання про необхідність розвитку українських сіл: будівництво інфраструктури, інвестиції. На відміну від влади, жителі регіонів говорять про реальну си...
Українські військові уразили місце зберігання "Шахедів" на Донеччині
07 березня 2026, 13:17
Спортсмен із Тернопільщини завоював для України перше "золото" на Паралімпійських іграх-2026
07 березня 2026, 12:29
В Укренерго розповіли, яка зараз ситуація з енергосистемою країни
07 березня 2026, 11:56
В Україні розробляють аналог розвідувального дрона Mavic
07 березня 2026, 11:19
Внаслідок російських обстрілів частково без світла залишилися споживачі у семи областях України
07 березня 2026, 10:35
Кличко заявив про трьох постраждалих внаслідок атаки на Київ
07 березня 2026, 10:03
Щонайменше 6 людей поранено внаслідок російського обстрілу Краматорська на Донеччині
07 березня 2026, 09:51
