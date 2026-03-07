7 березня РФ застосувала проти України понад 500 ракет і БпЛА

ілюстративне фото: з відкритих джерел

У ніч на 7 березня РФ завдала комбінованого удару по об'єктах критичної інфраструктури України із застосуванням ударних БпЛА, ракет наземного та морського базування

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Усього радіотехнічними військами Повітряних Сил зафіксовано 509 засобів повітряного нападу:

- 2 гіперзвукові ракети "Циркон" (район пуску – ТОТ АР Крим);

- 13 балістичних ракет Іскандер-М/С-400 (райони пуску – Брянська, Курська, Воронезька обл., рф);

- 14 крилатих ракет "Калібр" (район пуску – акваторія Чорного моря);

- 480 ударних БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас і безпілотники інших типів із напрямків: Брянськ, Курськ, Орел, Шаталово, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ – рф., Гвардійське, Чауда ТОТ АР Крим, близько 290 із них – "шахеди".

Основними напрямками удару росіян були Київ, Харків, Житомирщина, Хмельниччина та Чернівецька область.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 472 цілі – 19 ракет та 453 безпілотники різних типів.

Як повідомлялось, за минулу добу українські військові ліквідували 1010 російських загарбників, а також 3 танки і 3 броньовані машини РФ.