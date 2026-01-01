12:24  01 січня
01 січня 2026, 08:36

Зеленський заявив, що мирна угода готова на 90%

01 січня 2026, 08:36
фото: Офіс Президента України
Українська сторона робить для настання миру все, але мирна угода поки що готова на 90% відсотків

Як передає RegioNews, про це заявив український лідер Володимир Зеленський у своєму новорічному зверненні.

За його словами, світові лідери погодились не зі всіма аргументами України.

"Я віддав би все, все на світі, щоб у цьому зверненні мати можливість сказати, що й мир настане за декілька хвилин. На жаль, я поки що не можу цього зробити, але з чистою совістю я, ми всі можемо сказати, що Україна точно робить для миру все", – заявив Зеленський.

Президент наголосив, що залишилось 10% відсотків, які визначатимуть долю миру, долю України та Європи, а також те, як житимуть люди.

Раніше Зеленський заявив, що визначився з новим керівником Офісу президента. Водночас ім'я майбутнього очільника ОП наразі не розголошується.

30 грудня 2025
Війна у 2026 році: якою вона буде і чи може закінчитися
​​​​​​​Російсько-українська війна у наступному році може піти по одному із чотирьох базових сценаріїв
29 грудня 2025
Рік жили без світла: як українці адаптуються до життя на прифронтових територіях
Тривалі відключення електроенергії, проблеми з теплом, водою та зв'язком. Для багатьох жителів України це стало звичним явищем в нинішньому опалювальному сезоні. І з настанням морозів становище може п...
23 грудня 2025
Україна-2025: шість головних подій, які формували наше майбутнє
Підсумовуємо четвертий рік повномасштабної війни та те, як, з якими головними подіями Україна його пережила
19 грудня 2025
Шаг і картка: чому вже можна говорити про початок передвиборчих перегонів в Україні
Недолугі популістичні спроби другорядних персонажів попіаритися на важливих питаннях відкривають новий період в сучасній історії України
07 серпня 2025
Війна у 2026 році: якою вона буде і чи може закінчитися
Рік жили без світла: як українці адаптуються до життя на прифронтових територіях
