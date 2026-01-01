Зеленський заявив, що мирна угода готова на 90%

фото: Офіс Президента України

Українська сторона робить для настання миру все, але мирна угода поки що готова на 90% відсотків

Як передає RegioNews, про це заявив український лідер Володимир Зеленський у своєму новорічному зверненні.

За його словами, світові лідери погодились не зі всіма аргументами України.

"Я віддав би все, все на світі, щоб у цьому зверненні мати можливість сказати, що й мир настане за декілька хвилин. На жаль, я поки що не можу цього зробити, але з чистою совістю я, ми всі можемо сказати, що Україна точно робить для миру все", – заявив Зеленський.

Президент наголосив, що залишилось 10% відсотків, які визначатимуть долю миру, долю України та Європи, а також те, як житимуть люди.

Раніше Зеленський заявив, що визначився з новим керівником Офісу президента. Водночас ім'я майбутнього очільника ОП наразі не розголошується.